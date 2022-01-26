300 українців. Застрягли в Стамбулі пасажири повинні повернути додому

Через негоду рейси з міжнародного аеропорту у Стамбулі скасували. Але українських пасажирів розмістили у готелях та забезпечили всім необхідним.

Понад 300 громадян України не змогли сьогодні повернутися зі Стамбула через погіршення погодних умов та скасування практично всіх авіарейсів у центральному аеропорту Туреччини. Як повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко у своєму Twitter, українських громадян розмістили в готелях в очікуванні відновлення рейсів та забезпечили всім необхідним.

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Як повідомило агентство Anadolu, 26 січня у Стамбулі випала величезна кількість опадів, через що місто було практично паралізоване. Перельоти були частково припинені, а в аеропорту застрягли тисячі пасажирів, серед яких опинилося понад 300 громадян України.

За словами Ніколенка, українські дипломати зв'язалися з турецькими авіаперевізниками, щоб надати необхідну допомогу пасажирам та гостям з України. За словами представників Turkish Airlines, авіакомпанія розмістила у готелях 5420 пасажирів своїх міжнародних рейсів, серед яких українські громадяни.

"Взаємодіємо з турецькою стороною, щоб якнайшвидше запустити скасовані авіарейси та повернути наших громадян додому", — написав спікер.

Згідно з останніми даними, сьогодні понад 300 українців мають повернутись додому: перший рейс, який має вилетіти незабаром, доставить 130 пасажирів, другий вечірній рейс — 180 людей.

Проте не обійшлось і без інциденту. Як повідомляє російське видання "Новий день", через непристосованість техніки турецького аеропорту до зимових умов, пасажири російського лоукостера "Перемога" близько 7 години не могли покинути літак, оскільки їм на смугу не подали трап. Авіакомпанія вже назвала ситуацію ганьбою і зажадала припинити знущання над росіянами.

Раніше повідомлялося, що на територію Туреччини та Греції обрушилися снігопади, які паралізували рух громадського транспорту, роботу навчальних закладів та приватних підприємств. Аномальні опади випали в Анталії, де висота снігового покриву в районі Мармурового моря сягнула 60 сантиметрів.

У містах країн Центральної Азії відбулися масштабні відключення електрики, внаслідок чого було припинено рейси в аеропортах Узбекистану та Киргизії.

З 27 березня міжнародний аеропорт "Бориспіль" планує відновити роботу терміналу F, який закрили 2 роки тому після початку пандемії.