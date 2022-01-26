300 украинцев. Застрявших в Стамбуле пассажиров должны вернуть домой

Из-за непогоды рейсы из международного аэропорта в Стамбуле отменили. Но украинских пассажиров разместили в отелях и обеспечили всем необходимым.

Более 300 граждан Украины не смогли сегодня вернуться из Стамбула из-за ухудшения погодный условий и отмены практически всех авиарейсов в центральном аэропорту Турции. Как сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко в своем Twitter, украинских граждан разместили в отелях в ожидании возобновления рейсов и обеспечили всем необходимым.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Украина" в Facebook Подписаться

Как сообщило агентство Anadolu, 26 января в Стамбуле выпало огромное количество осадков, из-за чего город был практически парализован. Перелеты были частично приостановлены, а в аэропорту застряли тысячи пассажиров, среди которых оказались более 300 граждан Украины.

По словам Николенко, украинские дипломаты связались с турецкими авиаперевозчиками, чтобы предоставить необходимую помощь пассажирам и гостям из Украины. По словам представителей Turkish Airlines, авиакомпания разместила в отелях 5420 пассажиров своих международных рейсов, среди которых и украинские граждане.

"Взаимодействуем с турецкой стороной, чтобы как можно скорее запустить отмененные авиарейсы и вернуть наших граждан домой", — написал спикер.

Согласно последним данным, сегодня более 300 украинцев должны вернуться домой: первый рейс, который должен вылететь в скором времени, доставит 130 пассажиров, второй вечерний рейс — 180 человек.

Однако не обошлось и без инцидента. Как сообщает российское издание "Новый день", из-за неприспособленности техники турецкого аэропорта к зимним условиям, пассажиры российского лоукостера "Победа" около 7 часов не могли покинуть самолет, поскольку им на полосу не подали трап. Авиакомпания уже назвала сложившуюся ситуацию позором и потребовала прекратить издевательства над россиянами.

Ранее сообщалось что, на территорию Турции и Греции обрушились снегопады, которые парализовали движение общественного транспорта, работу учебных заведений и частных предприятий. Аномальные осадки выпали в Анталье, где высота снежного покрова в районе Мраморного моря достигла 60 сантиметров.

В городах стран Центральной Азии произошли масштабные отключения электричества, в результате чего были приостановлены рейсы в аэропортах Узбекистана и Киргизии.

С 27 марта международный аэропорт "Борисполь" планирует возобновить работу терминала F, который закрыли 2 года назад после начала пандемии.