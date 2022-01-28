Журналісти показали рідне село Артемія Рябчука та опитали його знайомих (фото, відео)

Жителі рідного села стрільця не можуть повірити у те, що сталося, і кажуть, що їм шкода стрільця та жертв трагедії, а також їхніх рідних.

Журналісти приїхали до села Броска, де жив нацгвардієць Артемій Рябчук, який розстріляв товаришів по службі. Односельці хлопця не вірять, що він міг таке зробити і відгукуються про нього позитивно, повідомляє ТСН.

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Також мешканці села сподіваються на справедливе розслідування трагедії.

"І його шкода, і тих хлопців шкода…", – розповіла одна із мешканок села.

"Непорозуміння, страх, жалість… Жаль до нього, дитини, тому що йому 20 років, і він, не розуміючи того… сам собі загробив життя. І звичайно ж велика скорбота та жалість до тих родин, які…", – зізналася ще одна .

[ + – ] будинок Артемія Рябчука [ + – ] вулиці села Броска [ + – ] опитування односельців

Артемій Рябчук у лавах Нацгвардії прослужив лише три місяці. Його помешкання зараз порожнє, бо мати поїхала в Росію до доньки, яка нещодавно народила. Батько хлопця помер три роки тому.

Родина Рябчука була вірянами. Замість того, щоб обрати альтернативну службу, хлопець вирішив поповнити лави Національної гвардії.

Жителі села зізнаються, що Артемій був трохи нелюдимим, але завжди вітався та допомагав. Дівчат в нього не було.

[ + – ] нацгвардієць Артемій Рябчук Фото: mvs.gov.ua

Нагадаємо, вночі 27 січня нацгвардієць Артемій Рябчук вчинив стрілянину на території заводу "Південмаш", через що п'ятеро людей померли, ще стільки ж отримали поранення.

Стрілець Артемій Рябчук після трагедії спочатку кинувся тікати, але потім сам здався правоохоронцям і розповів, як він убивав товаришів по службі та жінку оператора, яка доповідала начальству про обстановку кожні 30 хвилин.

Ще Фокус публікував подробиці розстрілу нацгвардійців у Дніпрі Артемієм Рябчуком, коментарі правоохоронців та біографію хлопця.