Журналисты показали родное село Артемия Рябчука и опросили его знакомых (фото, видео)

Жители родного села стрелка не могут поверить в случившееся и говорят, что им жаль стрелка и жертв трагедии, а также их родных.

Журналисты приехали в село Броска, где жил расстрелявший сослуживцев нацгвардеец Артемий Рябчук. Односельчане парня не верят, что он мог такое сделать и отзываются о нем положительно, передает ТСН.

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Также жители села надеются на справедливое расследование трагедии.

"И его жалко, и тех ребят жалко…", – рассказала одна из жительниц села.

"Недопонимание, страх, жалость… Жалость к нему, ребенку, потому что ему 20 лет, и он, не понимая того… сам себе угробил жизнь. И конечно же большая скорбь и жалость к тем семьям, которые…", – призналась еще одна.

[ + – ] дом Артемия Рябчука [ + – ] улицы села Броска [ + – ] опрос односельчан

Артемий Рябчук в рядах Нацгвардии прослужил всего три месяца. Его жилище сейчас пустое, так как мать уехала в Россию к дочке, которая недавно родила. Отец парня умер три года назад.

Семья Рябчука была верующей. Вместо того, чтобы выбрать альтернативную службу, парень решил пополнить ряды Национальной гвардии.

Жители села признаются, что Артемий был немного нелюдимым, но всегда здоровался и помогал. Девушки у него не было.

[ + – ] нацгвардеец Артемий Рябчук Фото: mvs.gov.ua

Напомним, ночью 27 января нацгвардеец Артемий Рябчук устроил стрельбу на территории завода "Южмаш", из-за чего пятеро человек скончались, еще столько же получили ранения.

Стрелок Артемий Рябчук после трагедии сначала бросился в бега, но затем сам сдался правоохранителям и рассказал, как он убивал сослуживцев и женщину оператора, которая докладывала начальству об обстановке каждые 30 минут.

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