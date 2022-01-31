У Києві невідомі повідомили про замінування вокзалу, шкіл та аеропорту (відео)

Київські поліцейські, кінологи та вибухотехніки висунулися за вказаними в анонімних повідомленнях адресами.

До Київської поліції сьогодні вранці, 31 січня 2022 року, надійшли повідомлення про замінування вокзалу, аеропорту "Жуляни" та низки шкіл. Кількість навчальних закладів, у яких триває перевірка, поліцейські не повідомляють, як і те, чи буде евакуйовано пасажирів із вокзалу й аеропорту, повідомляє Сегодня.

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На початку перевірки на київському вокзалі евакуація пасажирів не проводилася, він працював у звичайному режимі. Після звернення кореспондента до поліцейських, які стояли всередині будівлі, ті порекомендували йому звернутися до пресслужби.

[ + – ] У Києві заміновано вокзал

Раніше Фокус повідомляв, що в Черкасах студент займався "мінуванням" важливих об'єктів на замовлення, що надійшло з РФ. Протягом січня через закритий телеграм-канал він пройшов школи, коледжі, житлові будинки та торговельно-розважальні центри Черкаської області, повідомляє СБУ.

Міністр МВС України Денис Монастирський повідомив, що більшість повідомлень про "мінування" надходить з Росії та ОРДЛО. Ті, хто дзвонить, хочуть посіяти серед населення паніку і зірвати робочий процес.

СБУ раніше повідомляла, що жодного з телефонних повідомлень про мінування, які надійшли до них, не підтвердилося. Більшість таких помилкових повідомлень надходять через онлайн-повідомлення з використанням програмного забезпечення, яке створює для них анонімність. Проте за допомогою спеціального обладнання співробітникам СБУ вдалося з'ясувати, що переважна більшість таких дзвінків надходить в Україну з-за кордону.