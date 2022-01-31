В Киеве неизвестные сообщили о минировании вокзала, школ и аэропорта (видео)

Киевские полицейские, кинологи и взрывотехники выдвинулись по указанным в анонимных сообщениях адресам

В Киевскую полицию сегодня утром, 31 января 2022 года, поступили сообщения о минировании вокзала, аэропорта "Жуляны" и ряда школ. Количество учебных заведений, в которых идет проверка, полицейские не сообщают, как и то, будут ли эвакуированы пассажиры из вокзала и аэропорта, сообщает Сегодня.

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В начале проверки на киевском вокзале эвакуация пассажиров не проводилась, он работал в обычном режиме. При обращении корреспондента к стоящим внутри здания полицейским, те порекомендовали ему обратиться в пресс-службу.

[ + – ] В Киеве заминирован вокзал

Ранее Фокус сообщал, что в Черкассах студент занимался "минированием" важных объектов по заказу, поступившему из РФ. В течение января через закрытый телеграмм-канал он миновал школы, колледжи, жилые дома и торгово-развлекательные центры Черкасской области, сообщает СБУ.

Министр МВД Украины Денис Монастырский сообщил, что большинство сообщений о "минировании" поступает из России и ОРДЛО. Звонящие хотят посеять среди населения панику и сорвать рабочий процесс.

СБУ ранее сообщала, что ни одного из поступивших к ним телефонных сообщений о минировании не подтвердилось. Большая часть таких ложных уведомлений приходят через онлайн-сообщения с использованием программного обеспечения, которое создает для них анонимность. Однако, с помощью специального оборудования, сотрудникам СБУ удалось выяснить, что подавляющее большинство таких звонков поступает в Украину из-за рубежа.