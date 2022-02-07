"Отримуй за наш народ!": у Києві побили радника генпрокурора Венедіктової

49-річний Зураб Адеїшвілі, за даними поліції, після нападу був госпіталізований у столичну клініку. Побиття радника генпрокурора пов'язують з його професійною діяльністю у Грузії.

У понеділок, 7 лютого, у Києві було скоєно напад на радника генерального прокурора України Зураба Адеїшвілі. Про це пише видання Оглядач, посилаючись на свої джерела у силових відомствах.

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За даними журналістів, нападники спершу запитали у Зураба Адеїшвілі його прізвище. Переконавшись, що це радник генпрокурорки Ірини Венедіктової, невідомі побили чоловіка з криками "Отримуй за наш народ!".

На місце НП очевидці викликали правоохоронців, однак, як стверджують журналісти, нападникам вдалося втекти до приїзду силовиків. Джерела в поліції стверджують, що побиття Зураба Адеїшвілі було скоєно як помсту за роботу на державних посадах у Грузії.

Як повідомили джерела видання "Української правди" в ОГПУ, стан Зураба Адеїшвілі задовільний. Радник Ірини Венедіктової зараз перебуває під наглядом лікарів у медзакладі. Джерела в Офісі генпрокурора також підтвердили, що напад на Зураба Адеїшвілі пов'язаний з його професійною діяльністю в Грузії.

О 17:53 пресслужба поліції Києва офіційно підтвердила факт побиття радника генеральної прокурорки. За даними правоохоронців, інцидент стався на вулиці Тверський тупик.

Поліцейські попередньо встановили, що четверо невідомих підійшли до Зураба Адеїшвілі, побили його і втекли з місця НП. 49-річного потерпілого радника було госпіталізовано до однієї зі столичних лікарень.

Факт побиття радника Ірини Венедіктової було офіційно зареєстровано в Печерському управлінні поліції. Наразі, як повідомляють у пресслужбі, проводяться слідчі дії для встановлення особи нападників.

Зураб Адеїшвілі — радник керівника Офісу генпрокурора Ірини Венедіктової на громадських засадах. До переїзду в Україну Зураб Адеїшвілі двічі був міністром юстиції, а також очолював генеральну прокуратуру Грузії. Після програшу Міхеїла Саакашвілі на президентських виборах у 2012 році був змушений виїхати з країни. Грузія зверталася з проханням про екстрадицію Адеїшвілі, проте Україна відмовила.

Нагадаємо, 11 січня в Києві побили та пограбували відомого телеведучого Андрія Куликова. Зловмисники змогли забрати у журналіста телефон, банківську картку та 3 000 гривень, проте невдовзі були затримані правоохоронцями.

7 січня повідомлялося про побиття у Києві голови штабу казахської опозиції. За словами координатора руху "Демократичний Вибір Казахстану" Заманбека Тлеулієва, йому вибили зуби та погрожували депортацією в рідну країну, а кілька нападників представилися співробітниками СБУ.