Звернень не отримували: Міносвіти відреагувало на секс-скандал із ректором КНУ

Чиновники обіцяють діяти за законами України, якщо їм нададуть відомості про секс-скандал за участю ректора Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка.

Міністерство освіти та науки України не отримувало повідомлень про секс-скандал за участю ректора Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка Володимира Бугрова. Про це пресслужба міністерства повідомила у відповідь на запит Фокуса.

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"Станом на 8 лютого 2022 року Міністерство освіти та науки не отримувало офіційних звернень щодо цього інциденту. Після надходження таких звернень міністерство діятиме в межах чинного законодавства", — йдеться у відповіді відомства.

Інших подробиць Міносвіти не надало.

Секс-скандал за участю ректора Бугрова

У Telegram 3 лютого з'явився канал, де виклали скріншоти листування і відео інтимного характеру. Їх автор стверджував, що така інформація свідчить про інтимні зв'язки ректора КНУ зі студентками та співробітницями університету. На скрінах листування видно, як людина під ніком Volodymyr Bugrov надсилає співрозмовниці фото геніталій і посилання на відео порнографічного характеру.

[ + – ] У секс-скандалі з Бугровим називалися імена політиків

У секс-скандалі за участю Бугрова називалися імена політиків, які нібито покривали його дії, зокрема голова Міносвіти Сергій Шкарлет, речник Верховної Ради Руслан Стефанчук, нардепи від "Слуги народу" Сергій Бабак і Данило Гетманцев.

Фокус уже повідомляв, що керівництво та викладачі КНУ отримували листи-розсилки з нібито листуванням інтимного характеру Бугрова зі студентками. Адміністрація ЗВО не знає, чи всі дівчата, дані яких опинилися у розсилці, є студентками ЗВО.

Бугров у спілкуванні з Фокусом говорив, що отримував розсилку анонімних каналів поштою, але "не підтвердив нічого". Ректор обіцяв звернутися до правоохоронців із проханням розслідувати інцидент.

8 лютого з'явилися нові подробиці листування сексуального характеру Володимира Бугрова зі студентками. У Telegram опублікували відео, на якому видно сторінку реєстрації в месенджері користувача Volodymyr Bugrov і його номер телефону. Після цього йдуть кадри з особистими фото ректора та списком чатів.