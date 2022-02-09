Обращений не получали: Минобразования отреагировало на секс-скандал с ректором КНУ

Чиновники обещают действовать по законам Украины, если им предоставят сведения о секс-скандале с участием ректора Киевского национального университета им. Т.Г. Шевченко.

Министерство образования и науки Украины не получало сообщений о секс-скандале с участием ректора Киевского национального университета (КНУ) им. Т.Г. Шевченко Владимира Бугрова. Об этом пресс-служба министерства сообщила в ответ на запрос Фокуса.

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"По состоянию на 8 февраля 2022 года Министерство образования и науки не получало официальных обращений по поводу этого инцидента. При поступлении таких обращений министерство будет действовать в пределах действующего законодательства", – говорится в ответе ведомства.

Других подробностей Минобразования не предоставило.

Секс-скандал с участием ректора Бугрова

В Telegram 3 февраля появился канал, где выложили скриншоты переписок и видео интимного характера. Их автор утверждал, что такая информация свидетельствует об интимных связях ректора КНУ со студентками и сотрудницами университета. В скринах переписок видно, как человек под ником Volodymyr Bugrov присылает собеседнице фото гениталий и ссылки на видео порнографического характера.

[ + – ] В секс-скандале с Бугровым назывались имена политиков

В секс-скандале с участием Бугрова назывались имена политиков, которые якобы покрывали его действия, в том числе глава Минобразования Сергей Шкарлет, спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, нардепы от "Слуги народа" Сергей Бабак и Даниил Гетманцев.

Фокус уже сообщал, что руководство и преподаватели КНУ получали письма-рассылки с якобы перепиской интимного характера Бугрова со студентками. Администрация ВУЗа не знает, все ли девушки, данные которых оказались в рассылке, являются студентками ВУЗа.

Бугров в общении с Фокусом говорил, что получал рассылку анонимных каналов по почте, но "не подтвердил ничего". Ректор обещал обратиться к правоохранителям с просьбой расследовать инцидент.

8 февраля появились новые подробности переписки сексуального характера якобы Владимира Бугрова со студентками. В Telegram опубликовали видео, на котором видна страница регистрации в мессенджере пользователя Volodymyr Bugrov и его номер телефона. После этого идут кадры с личными фото ректора и списком чатов.