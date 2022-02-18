"Ахметов — п***р": чоловік в ефірі "Україна 24" обізвав українського олігарха (відео)

Інцидент стався у прямому ефірі, який знімали неподалік станції "Хрещатик". На той час журналістка анонсувала фільм про "Небесну сотню", в якому будуть висвітлені події Майдану.

У прямому ефірі телеканалу "Україна 24" сталася курйозна ситуація — перехожий обізвав українського олігарха Ріната Ахметова нецензурним виразом.

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Журналістка каналу в межах проєкту "Барикади Гідності" анонсувала фільм про "Небесну сотню", у якому будуть висвітлені події на Майдані Незалежності.

У цей момент, побачивши знімальну групу телеканалу "Україна 24", молодик підійшов до журналістки і сказав на адресу Ріната Ахметова образливу фразу, назвавши його "під***м".

Для журналістки це стало несподіванкою, але вона зуміла взяти "себе в руки" і продовжила репортаж.

Уточнимо, що судячи з кадрів, інцидент стався неподалік станції "Хрещатик", на Алеї Героїв Небесної Сотні.

Нагадаємо, що у квітні минулого року відбулася схожа ситуація. Один із місцевих жителів під час трансляції програми "Ранок чемпіонів" назвав Ріната Ахметова "півнем". Така реакція була після того, як чоловікові поставили питання — чому він пересувається містом на велосипеді.

За інформацією "Української правди", 13 лютого багато українських бізнесменів, зокрема і Рінат Ахметов, залишили Україну. Цього дня було помічено близько 20 чартерних рейсів, що залишають територію країни. Але 15 лютого стало відомо, що Ахметов повернувся до України. Наступного дня бізнесмен відвідав Маріуполь.