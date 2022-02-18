"Ахметов — п***р": мужчина в эфире "Украина 24" обозвал украинского олигарха (видео)

Инцидент произошел в прямом эфире, который снимали неподалеку от станции "Крещатик". В тот момент журналистка анонсировала фильм про "Небесную сотню", в котором будут освещены события Майдана.

В прямом эфире телеканала "Украина 24" произошла курьезная ситуация — прохожий обозвал украинского олигарха Рината Ахметова нецензурным выражением.

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Журналистка канала в рамках проекта "Баррикады Достоинства" анонсировала фильм о "Небесной сотне", в котором будут освещены события на Майдане Независимости.

В этот момент, увидев съемочную группу телеканала "Украина 24", молодой человек подошел к журналистке и сказал в адрес Рината Ахметова оскорбительную фразу, обозвав его "п****ом".

Для журналистки это стало полной неожиданностью, но она сумела взять "себя в руки" и продолжить репортаж.

Уточним, что судя по кадрам, инцидент произошел неподалеку от станции "Крещатик", на Аллее Героев Небесной Сотни.

Напомним, что в апреле прошлого года произошла похожая ситуация. Один из местных жителей во время трансляции программы "Утро чемпионов" назвал Рината Ахметова "петухом". Такая реакция последовала после того, как мужчине задали вопрос — почему он передвигается по городу на велосипеде.

По информации "Украинской правды" 13 февраля многие украинские бизнесмены, в том числе и Ринат Ахметов, покинули Украину. В этот день было замечено около 20 чартерных рейсов, покидающих территорию страны. Но 15 февраля стало известно, что Ахметов вернулся в Украину. На следующий день бизнесмен посетил Мариуполь.