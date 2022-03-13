У Мелітополі призначена окупантами во мера оголосила про включення російських телеканалів у місті (відео)

За словами Галини Данильченко, поставленої окупантами на чолі міста, городяни зазнають "дефіцит достовірної інформації".

Голова окупаційної адміністрації Мелітополя Галина Данильченко заявила про те, що у місті починають транслюватися російські пропагандистські канали. Про це повідомляє телеграм-канал Nexta.

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"На сьогоднішній день ми відчуваємо гострий дефіцит достовірної інформації. Тому з сьогодні на території Мелітополя та Мелітопольського району розпочинається цифрове мовлення російських телеканалів", — заявила Данильченко.

Галина Данильченко була призначена росіянами в ріо мера Мелітополя день тому, 12 березня 2022 року. Оглядачі зазначають, що задовго до війни Данильченко мала проросійські погляди. Галина Данильченко – у минулому депутат Мелітопольської міськради від Опозиційного блоку.

Раніше Фокус повідомляв, що Маріуполь повністю заблокований російськими військами, тому з міста не змогли евакуювати жителів. Місто піддавалося безперервним бомбардуванням російською авіацією.