"В Україні всі соцвиплати за березень нараховані та виплачуються", — міністр Лазебна

За даним Мінсоцполітики, Укрпошта доставляє пенсії, якщо це безпечно для працівників.

Наразі всі соцвиплати за березень нараховані, їх виплачують людям. Про це Фокусу повідомила міністерка соціальної політики Марина Лазебна.

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"Усі соціальні виплати за березень нараховані та здійснюється їх виплата та доставка за наявності безпечних умов для життя та здоров’я працівників та громадян", — сказала Лазебна.

За її словами, українці можуть перевести пенсію на інше відділення Укрпошти, для цього потрібно звернутися до органів Пенсійного фонду або за телефоном 0 800 300 545 (кнопка 2).

"Урядовим рішенням для людей, які у період військових дій змінили своє місце проживання на території України та одержували соцвиплати через Укрпошту, передбачена можливість одержувати виплати за новим місцем проживання через відділення Ощадбанку як грошовий переказ без відкриття рахунку. ", — уточнила міністерка соцполітики.

Щоб скористатися такою можливістю, потрібно звернутися до органів Пенсійного фонду, а отримувачам грошової допомоги — до органів соцзахисту населення. У відділенні Ощадбанку одержувач має показати паспорт та індивідуальний податковий номер.

Марина Лазебна також пояснила, які виплати з 1 березня підвищили на 14%:

показник середньої зарплати, на основі якої нараховуються страхові пенсії, призначені до 2019 року;

військові пенсії;

пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання; пенсії у зв'язку із втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи;

розміри щомісячних компенсаційних виплат (до 570 грн. для осіб 80+ та до 456 грн. для осіб віком від 75 до 80 років).

При цьому значна частина пенсіонерів отримує пенсійні виплати, які складаються не лише з пенсії, а й надбавок, що виплачуються додатково. Ці надбавки розраховуються на основі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, вони встановлюються у фіксованому розмірі.

"Оскільки прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, переглядається у липні та грудні, то з 1 березня підвищення стосувалося лише пенсій, а додаткові виплати до пенсії підвищуватимуться у липні та грудні", — пояснила Лазебна.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, як пенсії та соцвиплати почали нараховувати та виплачувати вперше після початку повномасштабного вторгнення військ Російської Федерації на територію України. Як повідомляв Фокус, український уряд виділив та направив гроші на соцвиплати — і на підконтрольних територіях люди їх отримують.