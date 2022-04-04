Журнал Фокус призупинив вихід на період воєнного стану, сайт FOCUS.UA продовжує роботу, — Фокус Медіа
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З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами.Підтримати
Компанія "Фокус Медіа" змушена призупинити випуск журналу Фокус на період воєнного стану. "На жаль, у зв'язку з воєнними діями в нашій країні ми не маємо можливості забезпечити друк і доставку журналу до передплатників. Також не працює повною мірою мережа точок роздрібного продажу преси", — заявив власник компанії Олександр Борщевич.
Водночас онлайн версія видання – сайт FOCUS.UA, продовжує роботу. Більше того, з початку російської агресії в Україні кількість користувачів сайту зросла на 24% і склала 12 млн за період 24 лютого — 1 квітня.
Незважаючи на зростання трафіку, Фокус зазнає фінансових труднощів, викликаних практично повною зупинкою ринку реклами. Щоб продовжити безперебійну роботу з інформування аудиторії про актуальні події в Україні та світі, редакція звернулася до читачів із проханням про підтримку видання.
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