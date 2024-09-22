Накрутка голосів і 2 млн переглядів: підсумки першого тижня голосування за топблогера України

Наразі в лідерах блогери-мільйонники, військовий та журналісти. Олексію Арестовичу та Володимиру Золкіну накручували голоси, через що редакція видання ввела санкції.

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Рейтинг "Топ 50 блогерів України-2024" набрав два мільйони переглядів за перший тиждень голосування. Фокус розповідає, хто наразі в десятці лідерів та скільки часу лишилося, аби проголосувати за свого улюбленого інфлюенсера.

Голосування за фаворитів аудиторії стартувало 16 вересня і триватиме до 14 жовтня. Серед понад 200 кандидатів — українці, які мають свою аудиторію в соцмережах та яких запропонували читачі Фокусу.

Топ-10 блогерів станом на вечір 21 вересня 2024 року

Анастасія Макєєва родом із Харкова. Вона виховує трирічну доньку Мішель, з якою разом знімає відео для ТікТок. 13 вересня 2024 року в Макєєвої народився хлопчик.

Стася Макєєва Фото: instagram.com/stasya_makeeva

У соціальних мережах аудиторія блогера становить майже 8 мільйонів. Раніше Олег Машуковський був актором відомого молодіжного серіалу "Київ вдень та вночі" та працював у бʼюті-індустрії. Наразі блогер у себе в соціальних мережах, окрім розважального контенту, публікує інформацію про допомогу українській армії.

Олег Машуковський Фото: Скріншот

Блогерка знімає б’юті-відео, перевіряє лайфхаки з мережі, жартує над друзями, робить розпаковки, яскраві косплеї та багато іншого. У 2024 році Кенді Суперстар встановила національний рекорд. Одне її відео набрало понад 350 млн переглядів. Зірка соцмереж отримала нагороду у КМДА.

Кенді Суперстар Фото: Прес-служба

Дар'я Пазюк — блогерка, бізнесвумен, дружина та мама трьох синів із Новомосковська (уже Самар) Дніпропетровської області. У липні 2024 року вона стала переможцем у номінації "Блогер бізнес-мама" премії Blogger Awards 2024.

Дар'я Пазюк Фото: _baba_dasha

Український військовий Станіслав Бунятов з позивним "Осман" має в соцмережах аудиторію в сотні тисяч людей. Автор Telegram-каналу "Говорять Снайпер" обіймав посаду навідника у 24-й ОШБр "Айдар", пізніше став стрільцем-снайпером. Наразі ж він є командиром відділення.

Бунятов був нагороджений 28 квітня 2023 року орденом "За мужність" III ступеня. Також боєць отримав нагрудний знак МОУ "За зразкову службу", нагрудний знак головнокомандувача ЗСУ "Хрест хоробрих", нагрудний знак МОУ "За поранення".

Станіслав Бунятов Фото: Соцмережі

Блогерка з Івано-Франківська Діана Козачок раніше працювала офіціанткою, продавцем-консультантом у магазині косметики, помічницею сушиста, нянею в дитячій кімнаті. У 2022 році вона народила сина Енея, під час вагітності яким стала активно вести блог про материнство. Про блогерство Діанорія серйозно задумалася після того, як заклад, де вона працювала офіціанткою, зачинився, а згодом почалася пандемія коронавірусу.

Діанорія Фото: instagram.com/dianoriya/

Блогер починав з реклами товарного бізнесу, а згодом почав виконувати пісні, став коучем, який вчить розвивати власний бізнес у соціальних мережах з нуля, та інтерв’юером з власним ютуб-каналом.

Після обстрілу лікарні "Охматдит" 8 липня 2024 року Волошин відкрив банку, на яку збирав кошти, щоб допомогти постраждалим від удару. Пізніше його звинуватили в крадіжці 5 млн гривень. Блогер пояснив, що кошти скерує персонально для дітей, яких вивезли з "Охматдиту".

Через резонанс справи Волошину почали сипатися погрози. За деякий час блогер видалив усі дописи у себе на сторінках у соцмережах. А згодом вийшов на зв’язок і повідомив, що виїхав з України.

"Спочатку мені почали надходити просто погрози, потім я почав отримувати погрози від військових, які мають медійну підтримку", — говорив Волошин.

Олександр Волошин Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Український журналіст та громадський активіст дотичний до гуманітарного проєкту МВС України "Ищи своих" — це ресурси у Telegram, через які росіяни шукають військових ЗС РФ, які загинули або потрапили в полон. У ютуб-проєкті "Інтерв’ю з полоненими РФ" Золкін та його колега Дмитро Карпенко розміщують записи розмов із військовополоненими росіянами.

Володимир Золкін Фото: Скріншот

Журналіст не тільки бере інтерв'ю у військовополонених росіян, а й заснував проєкт "Апостол платить гроші", у якому готовий платити російським військовим і причетним за корисну інформацію.

Псевдо "Апостол" Дмитру дала одна з росіянок, якій він подзвонив, спілкуючись з її чоловіком.

Дмитро Карпенко Фото: Скріншот

Юлія Вербинець (Верба) — 21-річна українська блогерка. Почалася займатися блогерством з 11 років. У 2019 році вона отримала премію "Кращий лайфстайл-блогер" від платформи Blogger Zone, у 2020 інфлюенсерка увійшла в топ 30 найпопулярніших інфлюенсерів Forbes, а вже наступного року посіла перше місце в рейтингу Фокусу "Топ 50 блогерів України" та була в "Топ 100 рейтингу найвпливовіших жінок країни".

Нещодавно Юлія народила первістка.

Юлія Вербинець з чоловіком Фото: instagram.com/yuli.verbaaa/

Накрутка голосів

За кілька днів після початку голосування редакція Фокусу помітила, що Володимиру Золкіну та Олексію Арестовичу накручують голоси. У першого кількість балів перевищила 130 тисяч. У звʼязку з цим редакція видання ввела санкції та прибрала накручені голоси. Наразі в Золкіна 8108 балів. Редакція Фокусу не виключає того, що цей інцидент міг статися без відома самих блогерів.

Критика рейтингу блогерів

Журналістка Аліна Доротюк звинуватила рейтинг Фокусу в недоцільності обрання деяких учасників голосування.

"Видання "ФОКУС" відкрило голосування на рейтинг "ТОП 50 блогерів України-2024". Серед військовий й волонтерів та тих, хто реально докладається до майбутньої перемоги України на інформаційному полі та в тилу, ми бачимо кого? Соню Стужук. Яка і вашим і нашим. І просто "дєрєво міра". То давайте вже Ані Лорак туди поставимо", — написала інтервʼюерка у своєму телеграм-каналі.

Зазначимо, що рейтинг формувався здебільшого на пропозиціях читачів видання. Журналісти Фокусу виступили лише модераторами карток та стежать за справедливістю голосування.

Після посту Доротюк кілька українських ЗМІ написали новини щодо цього.

Проєкт "Антоніна" від "Детектор медіа" також розкритикував наявність "фанатів Путіна" та інших скандальних блогерів у рейтингу Фокусу. Редакція отримала запитання від "Детектор медіа" та відповіла на них.

Фінальний результат голосування буде опублікований після остаточного підрахунку та перевірки на використання ботоферм або закупівлі голосів на біржах. Редакція Фокусу також детально розповість про першу п'ятірку та переможців у кожній з категорій.

Нагадаємо, 18 вересня 2024 року рейтинг блогерів набрав мільйон переглядів.

Також Фокус писав про найбагатших людей України у 2024 році.