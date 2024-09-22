Накрутка голосов и 2 млн просмотров: итоги первой недели голосования за топ-блогера Украины

Сейчас в лидерах блогеры-миллионники, военный и журналисты. Алексею Арестовичу и Владимиру Золкину накручивали голоса, из-за чего редакция издания ввела санкции.

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Рейтинг "Топ 50 блогеров Украины-2024" набрал два миллиона просмотров за первую неделю голосования. Фокус рассказывает, кто сейчас в десятке лидеров и сколько времени осталось, чтобы проголосовать за своего любимого инфлюенсера.

Голосование за фаворитов аудитории стартовало 16 сентября и продлится до 14 октября. Среди более 200 кандидатов — украинцы, которые имеют свою аудиторию в соцсетях и которых предложили читатели Фокуса.

Топ-10 блогеров по состоянию на вечер 21 сентября 2024 года

Анастасия Макеева родом из Харькова. Она воспитывает трехлетнюю дочь Мишель, с которой вместе снимает видео для ТикТок. 13 сентября 2024 года у Макеевой родился мальчик.

Стася Макеева Фото: instagram.com/stasya_makeeva

В социальных сетях аудитория блогера составляет почти 8 миллионов. Ранее Олег Машуковский был актером известного молодежного сериала "Киев днем и ночью" и работал в бьюти-индустрии. Сейчас блогер у себя в социальных сетях, кроме развлекательного контента, публикует информацию о помощи украинской армии.

Олег Машуковский Фото: Скриншот

Блогерша снимает бьюти-видео, проверяет лайфхаки из сети, шутит над друзьями, делает распаковки, яркие косплеи и многое другое. В 2024 году Кэнди Суперстар установила национальный рекорд. Одно ее видео набрало более 350 млн просмотров. Звезда соцсетей получила награду в КГГА.

Кэнди Суперстар Фото: Прес-служба

Дарья Пазюк — блогер, бизнесвумен, жена и мама троих сыновей из Новомосковска (уже Самар) Днепропетровской области. В июле 2024 года она стала победителем в номинации "Блогер бизнес-мама" премии Blogger Awards 2024.

Дарья Пазюк Фото: _baba_dasha

Украинский военный Станислав Бунятов с позывным "Осман" имеет в соцсетях аудиторию в сотни тысяч человек. Автор Telegram-канала "Говорят Снайпер" занимал должность наводчика в 24-й ОШБр "Айдар", позже стал стрелком-снайпером. Сейчас же он является командиром отделения.

Бунятов был награжден 28 апреля 2023 года орденом "За мужество" III степени. Также боец получил нагрудный знак МОУ "За образцовую службу", нагрудный знак главнокомандующего ВСУ "Крест храбрых", нагрудный знак МОУ "За ранение".

Станислав Бунятов Фото: Соцсети

Блогер из Ивано-Франковска Диана Козачок ранее работала официанткой, продавцом-консультантом в магазине косметики, помощницей сушиста, няней в детской комнате. В 2022 году она родила сына Энея, во время беременности которым стала активно вести блог о материнстве. О блогерстве Дианория серьезно задумалась после того, как заведение, где она работала официанткой, закрылось, а впоследствии началась пандемия коронавируса.

Дианория Фото: instagram.com/dianoriya/

Блогер начинал с рекламы товарного бизнеса, а затем начал исполнять песни, стал коучем, который учит развивать собственный бизнес в социальных сетях с нуля, и интервьюером с собственным ютуб-каналом.

После обстрела больницы "Охматдет" 8 июля 2024 года Волошин открыл банку, на которую собирал средства, чтобы помочь пострадавшим от удара. Позже его обвинили в краже 5 млн гривен. Блогер объяснил, что средства направит персонально для детей, которых вывезли из "Охматдета".

Из-за резонанса дела Волошину начали сыпаться угрозы. Через некоторое время блогер удалил все сообщения у себя на страницах в соцсетях. А потом вышел на связь и сообщил, что выехал из Украины.

"Сначала мне начали поступать просто угрозы, потом я начал получать угрозы от военных, которые имеют медийную поддержку", — говорил Волошин.

Александр Волошин Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Украинский журналист и общественный активист причастен к гуманитарному проекту МВД Украины "Ищи своих" — это ресурсы в Telegram, через которые россияне ищут военных ВС РФ, погибших или попавших в плен. В ютуб-проекте "Интервью с пленными РФ" Золкин и его коллега Дмитрий Карпенко размещают записи разговоров с военнопленными россиянами.

Владимир Золкин Фото: скріншот

Журналист не только берет интервью у военнопленных россиян, но и основал проект "Апостол платит деньги", в котором готов платить российским военным и причастным за полезную информацию.

Псевдоним "Апостол" Дмитрию дала одна из россиянок, которой он позвонил, общаясь с ее мужем.

Дмитрий Карпенко Фото: скріншот

Юлия Вербинец (Верба) — 21-летняя украинская блогерша. Начала заниматься блогерством с 11 лет. В 2019 году она получила премию "Лучший лайфстайл-блогер" от платформы Blogger Zone, в 2020 инфлюенсерка вошла в топ 30 самых популярных инфлюенсеров Forbes, а уже в следующем году заняла первое место в рейтинге Фокуса "Топ 50 блогеров Украины" и была в "Топ 100 рейтинга самых влиятельных женщин страны".

Недавно Юлия родила первенца.

Юлия Вербинец с мужем Фото: instagram.com/yuli.verbaaa/

Накрутка голосов

Через несколько дней после начала голосования редакция Фокуса заметила, что Владимиру Золкину и Алексею Арестовичу накручивают голоса. У первого количество баллов превысило 130 тысяч. В связи с этим редакция издания ввела санкции и убрала накрученные голоса. Сейчас у Золкина 8108 баллов. Редакция Фокуса не исключает того, что этот инцидент мог произойти без ведома самих блогеров.

Критика рейтинга блогеров

Журналистка Алина Доротюк обвинила рейтинг Фокуса в нецелесообразности избрания некоторых участников голосования.

"Издание "ФОКУС" открыло голосование на рейтинг "ТОП 50 блогеров Украины-2024". Среди военный и волонтеров и тех, кто реально прилагается к будущей победе Украины на информационном поле и в тылу, мы видим кого? Соню Стужук. Которая и вашим и нашим. И просто "дерево мира". Так давайте уже Ани Лорак туда поставим", — написала интервьюер в своем телеграм-канале.

Отметим, что рейтинг формировался в основном на предложениях читателей издания. Журналисты Фокуса выступили лишь модераторами карточек и следят за справедливостью голосования.

После поста Доротюк несколько украинских СМИ написали новости по этому поводу.

Проект "Антонина" от "Детектор медиа" также раскритиковал наличие "фанатов Путина" и других скандальных блогеров в рейтинге Фокуса. Редакция получила вопросы от "Детектор медиа" и ответила на них.

Финальный результат голосования будет опубликован после окончательного подсчета и проверки на использование ботоферм или закупки голосов на биржах. Редакция Фокуса также подробно расскажет о первой пятерке и победителях в каждой из категорий.

Напомним, 18 сентября 2024 года рейтинг блогеров набрал миллион просмотров.

Также Фокус писал о самых богатых людях Украины в 2024 году.