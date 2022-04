Журнал Фокус приостановил выход на период военного положения, сайт FOCUS.UA продолжает работу, - Фокус Медиа

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Компания "Фокус Медиа" вынуждена приостановить выпуск журнала Фокус на период военного положения. "К сожалению, в связи с военными действиями в нашей стране у нас нет возможности обеспечить печать и доставку журнала до подписчиков. Также не работает в полной мере сеть точек розничной продажи прессы", — заявил собственник компании Александр Борщевич.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

В то же время онлайн версия издания — сайт FOCUS.UA, продолжает работу. Более того, с начала российской агрессии в Украине число пользователей сайта выросло на 24 % и составило 12 млн за период 24 февраля — 1 апреля.

Несмотря на рост трафика, Фокус испытывает финансовые трудности, вызванные практически полной остановкой рынка рекламы. Чтобы продолжить бесперебойную работу по информированию аудитории об актуальных событиях в Украине и в мире, редакция обратилась к читателям с просьбой о поддержке издания.

Помощь редакции можно перечислить с помощью кнопки онлайн-оплаты на сайте https://focus.ua/donate либо по реквизитам:

Наши реквизиты UAH

ООО "ФОКУС МЕДИА"

Юридический адрес: 01601, г. Киев, ул. Госпитальная, д. 12

Код по ЕГРПОУ 38812698

ИНН 388126926556

IBAN: UA953808050000000026009555543

ОАО "Райффайзен Банк Аваль"

МФО 380805

Назначение платежа: безвозвратная финансовая помощь.

Payment details for USD

"FOCUS MEDIA" LLC

EDPNOU code (National State Registry of Ukrainian Enterprises and Organizations): 38812698

TIN (Taxpayer Identification Number): 388126926556

Address: 01601, Hospitalna street 12, Kyiv city, Ukraine

IBAN: UA44 3808 0500 0000 0026 0075 5554 5

BANK OF BENEFICIARY: Raiffeisen Bank Joint Stock Company

Bank’s Address: Leskova street. 9, KYIV, 01011, Ukraine

SWIFT code: AVALUAUKXXX

Correspondent Account: 890-0260-688

CORRESPONDENT BANK: The Bank of New York Mellon, New York, USA

SWIFT code: IRVTUS3N

Purpose of payment: non-refundable financial assistance

Payment details for EUR

"FOCUS MEDIA" LLC

EDPNOU code (National State Registry of Ukrainian Enterprises and Organizations): 38812698

TIN (Taxpayer Identification Number): 388126926556

Address: 01601, Hospitalna street 12, Kyiv city, Ukraine

IBAN: UA02 3808 0500 0000 0026 0016 5094 1

BANK OF BENEFICIARY: Raiffeisen Bank Joint Stock Company

Bank’s Address: Leskova street. 9, KYIV, 01011, Ukraine

SWIFT code: AVALUAUKXXX

Correspondent Account: 55.022.305

CORRESPONDENT BANK: Raiffeisen Bank International AG

SWIFT code: RZBAAT WW

Purpose of payment: non-refundable financial assistance