Референдуму в Херсоні не буде, — політолог

Натомість росіяни можуть поставити ящик для бюлетенів на площі та "зняти картинку", вважає херсонський політолог Володимир Молчанов.

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Російська окупаційна влада не має нічого для проведення псевдореферендуму в Херсоні — ні виборчої комісії, ні виборчих дільниць, ні списків. Це необхідні компоненти навіть для імітації волевиявлення. Про це в інтерв'ю "Суспільному" розповів херсонський політолог та економіст Володимир Молчанов.

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За словами експерта, референдуму в Херсоні не буде. Натомість окупаційна влада може поставити скриньку для бюлетенів на центральній площі та "зняти картинку" за участю тих городян, хто прийде за черговою дозою гуманітарки. Якщо місцевих не буде, то на їхнє місце візьмуть "акторів" із Криму, каже політолог.

Як вважає Молчанов, у жодному разі це не справить враження навіть на російську аудиторію, якій загалом все одно, чи буде в Херсоні референдум, чи ні. Вони готові захоплювати чужу територію і так, стверджує експерт.

"Освоїти" Херсонщину окупаційна влада теж не зможе. "Приєднувати до Росії та нав'язувати російські механізми буде складно, тому в цьому референдумі немає жодного сенсу", — упевнений Молчанов.

Водночас у цьому може бути зацікавлений так званий "уряд Криму", продовжує політолог. "Вони хочуть отримати фінансування Москви на освоєння територій, пріоритетне право на розграбування земель. Вони це й так зараз роблять, але вони мають певну конкуренцію з військами південно-західного округу, які тут стоять", — пояснює херсонець.

За його словами, "кримська влада" замість створення "народної республіки" просуває ідею розширення Криму до меж колишньої Таврійської губернії Російської імперії. "І якщо ХНР серед херсонців ще якось відома, то Таврійська губернія для більшості місцевих взагалі темний ліс", — наголошує Молчанов.

Справді, депутат Держдуми Михайло Шеремет запропонував "відновити Таврійську губернію в історичних межах" із центром у Сімферополі.

Псевдореферендум про створення так званої "Херсонської народної республіки" російська влада планує провести на початку травня. Про це раніше повідомляв Геннадій Лагута, голова Херсонської обласної військової адміністрації. За його словами, окупанти ще не вигадали, кого призначити "керівником" Херсонської області, оскільки не можуть знайти відповідну кандидатуру.

Нагадаємо, в Енергодарі Запорізької області російські військові збирають паспортні дані городян, які можуть використовувати для проведення псевдореферендуму.

Також Фокус писав, що Україна має стратегію з деокупації всього півдня країни.