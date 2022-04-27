Референдума в Херсоне не будет, — политолог

Вместо этого россияне могут поставить ящик для бюллетеней на площади и "снять картинку", считает херсонский политолог Владимир Молчанов.

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У российской оккупационной власти нет ничего для проведения псевдореферендума в Херсоне — ни избирательной комиссии, ни избирательных участков, ни списков. Это необходимые компоненты даже для имитации волеизъявления. Об этом в интервью "Суспільному" рассказал херсонский политолог и экономист Владимир Молчанов.

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По словам эксперта, референдума в Херсоне не будет. Вместо этого оккупационная власть может поставить ящик для бюллетеней на центральной площади и "снять картинку" с участием тех горожан, кто придет за очередной дозой гуманитарки. Если местных не будет, то на их место возьмут "артистов" из Крыма, говорит политолог.

Как считает Молчанов, в любом случае это не произведет впечатления даже на российскую аудиторию, которой в общем все равно, будет в Херсоне референдум или нет. Они готовы захватывать чужую территорию и без этого, утверждает эксперт.

"Освоить" Херсонщину оккупационные власти тоже не смогут. "Присоединять к России и навязывать российские механизмы будет сложно, поэтому в этом референдуме нет никакого смысла", — уверен Молчанов.

В то же время, в этом может быть заинтересовано так называемое "правительство Крыма", продолжает политолог. "Они хотят получить финансирование Москвы на освоение территорий, приоритетное право на разграбление земель. Они это и так сейчас делают, но у них есть определенная конкуренция с войсками южнозападного округа, которые тут стоят", — объясняет херсонец.

По его словам, "крымская власть" вместо создания "народной республики" продвигает идею расширения Крыма до границ бывшей Таврической губернии Российской империи. "И если ХНР среди херсонцев еще как-то известна, то Таврическая губерния для большинства местных вообще темный лес", — подчеркивает Молчанов.

Действительно, депутат Госдумы Михаил Шеремет предложил "восстановить Таврическую губернию в исторических границах" с центром в Симферополе.

Псевдореферендум о создании так называемой "Херсонской народной республики" российская власть планирует провести в начале мая. Об этом ранее сообщал Геннадий Лагута, глава Херсонской областной военной администрации. По его словам, оккупанты еще не придумали, кого назначить "руководителем" Херсонской области, поскольку не могут найти соответствующую кандидатуру.

Напомним, в Энергодаре Запорожской области российские военные собирают паспортные данные горожан, которые могут использовать для проведения псевдореферендума.

Также Фокус писал, что у Украины есть стратегия по деоккупации всего юга страны.