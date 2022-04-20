У Украины есть стратегия по деокупанции всего юга страны, – ОП

Залогом успеха, по словам Михаила Подоляка, власти считают армию и проукраинскую позицию людей, проживающих на оккупированной территории.

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Руководство Украины имеет стратегию по деоккупации всех населенных пунктов на юге страны, сообщил в комментарии "Украинской правде" советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк. Стратегия основана на двух факторах.

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"Во-первых, армия. Во-вторых, более 90% простых людей на оккупированных территориях четко заявляют о своей проукраинской позиции, — сказал Подоляк. — Поэтому не будет никакой заморозки конфликта, не будет даже временной оккупации, не будет никаких фейковых "ХНР" или чего-то подобного. Будет только Херсонская область Украины".

Советник главы ОП отметил,что руководство страны имеет всю оперативную информацию о том, что происходит на временно оккупированных территориях, и не забывает о людях, которые оказались в оккупации.

Ранее о том, что в Херсонской области оккупанты готовятся создать новую псевдореспублику, заявляли в Областной военной администрации и в Главном управлении разведки Минобороны Украины. По сведениям главы ОГА Геннадия Лагуты, "референдум" в Херсонской области хотят провести в начале мая.

Сотрудники украинской разведки сообщали о том, что оккупанты собирают личные данные жителей временно оккупированных территорий, якобы для получения "гуманитарной помощи" или социальных выплат. Эти данные намерены использовать для проведения "референдумов": в день "голосования" сотрудники ФСБ сами заполнят бюллетени без согласия и физического присутствия украинцев.

Как сообщал Фокус, утром 20 апреля в Херсоне расстреляли Валерия Кулешова, которого подозревают в связях с оккупантами. По сведениям журналистов, уволившись из МВД, Кулешов начал активничать в соцсетях, тогда же стал сотрудничать с Кириллом Стремоусовым, который после российского вторжения открыто поддерживает оккупантов, согласившись работать в организованном ими псевдооргане власти "Комитет спасения "За мир и порядок".

Фокус также писал о том, что 20 марта в Херсоне расстреляли Павла Слободчикова, помощника депутата Владимира Сальдо. Павел Слободчиков баллотировался в горсовет Херсона от партии "Блок Владимира Сальдо" в 2020 году. Являлся владельцем трех и директором двух компаний и общественной организации. Бывший мэр Херсона Владимир Сальдо после захвата города войсками РФ был замечен на акции в поддержку российского вторжения, организованной Кириллом Стремоусовым. Также он был на "совещании", на котором обсуждалось сотрудничество с РФ, в том числе работа "Комитета спасения за мир и порядок".