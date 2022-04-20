Україна має стратегію щодо деокупанції всього півдня країни, – ОП

Запорукою успіху, за словами Михайла Подоляка, влада вважає армію та проукраїнську позицію людей, які проживають на окупованій території.

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Керівництво України має стратегію щодо деокупації всіх населених пунктів на півдні країни, повідомив у коментарі "Українській правді" радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк. Стратегія ґрунтується на двох факторах.

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"По-перше, армія. По-друге, понад 90% простих людей на окупованих територіях чітко заявляють про свою проукраїнську позицію, — сказав Подоляк. — Тому не буде жодного заморожування конфлікту, не буде навіть тимчасової окупації, не буде жодних фейкових "ХНР" або чогось такого. Буде лише Херсонська область України".

Радник голови ОП зазначив, що керівництво країни має всю оперативну інформацію про те, що відбувається на тимчасово окупованих територіях, і не забуває про людей, які опинилися в окупації.

Раніше про те, що на Херсонщині окупанти готуються створити нову псевдореспубліку, заявляли в Обласній військовій адміністрації та в Головному управлінні розвідки Міноборони України. За відомостями голови ОДА Геннадія Лагути, "референдум" у Херсонській області хочуть провести на початку травня.

Співробітники української розвідки повідомляли, що окупанти збирають особисті дані мешканців тимчасово окупованих територій, нібито для отримання "гуманітарної допомоги" або соціальних виплат. Ці дані мають на меті використати для проведення "референдумів":у день "голосування" співробітники ФСБ самі заповнять бюлетені без згоди та фізичної присутності українців.

Як повідомляв Фокус, вранці 20 квітня в Херсоні розстріляли Валерія Кулешова, якого підозрюють у зв'язках з окупантами. За відомостями журналістів, звільнившись із МВС, Кулешов активізувався в соцмережах, тоді ж став співпрацювати з Кирилом Стремоусовим, який після російського вторгнення відкрито підтримує окупантів, погодившись працювати в організованому ними псевдооргані влади "Комітет порятунку "За мир і порядок".

Фокус також писав про те, що 20 березня в Херсоні розстріляли Павла Слободчикова, помічника депутата Володимира Сальдо. Павло Слободчиков балотувався до міськради Херсона від партії "Блок Володимира Сальдо" у 2020 році. Був власником трьох та директором двох компаній та громадської організації. Колишнього мера Херсона Володимира Сальдо після захоплення міста військами РФ помічено на акції на підтримку російського вторгнення, організованої Кирилом Стремоусовим. Також він був на "нараді", на якій обговорювали співпрацю з РФ, зокрема робота "Комітету порятунку за мир і порядок".