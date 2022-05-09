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Сапери на 100% перевірили місто Ірпінь: мешканців просять повідомляти про підозрілі предмети

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Фото: Скриншот | В Ірпені сапери перевірили 100% території

Мер Олександр Маркушин показав сотні нерозірваних снарядів, знайдених на вулицях міста.

Мер Ірпеня Київської області Олександр Маркушин повідомив, що українські сапери повністю перевірили місто на предмет вибухівки, яку залишили російські військові під час повномасштабної війни в Україні. Про це глава міста повідомив у своєму Facebook у понеділок, 9 травня.

На сьогодні вже 100% нашого міста поверхово обробили сапери", — повідомив Маркушин.

Крім цього, міський голова продемонстрував відео, на якому показані знайдені в Ірпені боєприпаси — надалі їх знищать.

"Ось скільки "подарунків" надіслали прокляті рашисти в Ірпінь. Все це — відібрані життя, зруйновані будинки, розбиті мрії", — коментує він.

Водночас мер міста закликав місцевих жителів повідомляти владу про підозрілі предмети й в жодному разі не чіпати їх у разі виявлення. Він радить дзвонити за номером +380937007872.

Нагадаємо, уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомляла, що у приватному секторі Ірпеня Київської області українські рятувальники виявили протипіхотну міну МОН-90, заховану в картатій сумці.

Також на початку квітня влада Житомирської області повідомляла, що російські військові покинули регіон, перед цим замінувавши приватні будинки та ліси.