Сапери на 100% перевірили місто Ірпінь: мешканців просять повідомляти про підозрілі предмети

Мер Олександр Маркушин показав сотні нерозірваних снарядів, знайдених на вулицях міста.

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Мер Ірпеня Київської області Олександр Маркушин повідомив, що українські сапери повністю перевірили місто на предмет вибухівки, яку залишили російські військові під час повномасштабної війни в Україні. Про це глава міста повідомив у своєму Facebook у понеділок, 9 травня.

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На сьогодні вже 100% нашого міста поверхово обробили сапери", — повідомив Маркушин.

Крім цього, міський голова продемонстрував відео, на якому показані знайдені в Ірпені боєприпаси — надалі їх знищать.

"Ось скільки "подарунків" надіслали прокляті рашисти в Ірпінь. Все це — відібрані життя, зруйновані будинки, розбиті мрії", — коментує він.

Водночас мер міста закликав місцевих жителів повідомляти владу про підозрілі предмети й в жодному разі не чіпати їх у разі виявлення. Він радить дзвонити за номером +380937007872.

Нагадаємо, уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомляла, що у приватному секторі Ірпеня Київської області українські рятувальники виявили протипіхотну міну МОН-90, заховану в картатій сумці.

Також на початку квітня влада Житомирської області повідомляла, що російські військові покинули регіон, перед цим замінувавши приватні будинки та ліси.