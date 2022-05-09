Саперы на 100% проверили город Ирпень: жителей просят сообщать о подозрительных предметах

Мэр Александр Маркушин показал сотни неразорвавшихся снарядов, найденных на улицах города.

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Мэр Ирпеня Киевской области Александр Маркушин сообщил, что украинские саперы полностью проверили город на предмет взрывчатки, оставленной российскими военными во время полномасштабной войны в Украине. Об этом глава города сообщил в своем Facebook в понедельник, 9 мая.

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На сегодня уже 100% нашего города поверхностно обработаны саперами", — сообщил Маркушин.

Помимо этого городской голова продемонстрировал видео, на котором показаны найденные в Ирпене боеприпасы — в дальнейшем их уничтожат.

"Вот сколько "подарков" прислали проклятые рашисты в Ирпень. Все это – отобранные жизни, разрушенные дома, разбитые мечты", — комментирует ролик он.

В то же время мэр города призвал местных жителей сообщать властям о подозрительных предметах и ни в коем случае не трогать их в случае обнаружения. В этом случае Маркушин советует звонить по номеру телефона +380937007872.

Напомним, уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщала, что в частном секторе Ирпеня Киевской области украинские спасатели обнаружили противопехотную мину МОН-90, спрятанную в клетчатой ​​сумке.

Также в начале апреля власти Житомирской области сообщали, что российские военные покинули регион, перед этим заминировав частные дома и леса.