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Саперы на 100% проверили город Ирпень: жителей просят сообщать о подозрительных предметах

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Фото: Скриншот | В Ирпене саперы проверили 100% территории

Мэр Александр Маркушин показал сотни неразорвавшихся снарядов, найденных на улицах города.

Мэр Ирпеня Киевской области Александр Маркушин сообщил, что украинские саперы полностью проверили город на предмет взрывчатки, оставленной российскими военными во время полномасштабной войны в Украине. Об этом глава города сообщил в своем Facebook в понедельник, 9 мая.

На сегодня уже 100% нашего города поверхностно обработаны саперами", — сообщил Маркушин.

Помимо этого городской голова продемонстрировал видео, на котором показаны найденные в Ирпене боеприпасы — в дальнейшем их уничтожат.

"Вот сколько "подарков" прислали проклятые рашисты в Ирпень. Все это – отобранные жизни, разрушенные дома, разбитые мечты", — комментирует ролик он.

В то же время мэр города призвал местных жителей сообщать властям о подозрительных предметах и ни в коем случае не трогать их в случае обнаружения. В этом случае Маркушин советует звонить по номеру телефона +380937007872.

Напомним, уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщала, что в частном секторе Ирпеня Киевской области украинские спасатели обнаружили противопехотную мину МОН-90, спрятанную в клетчатой ​​сумке.

Также в начале апреля власти Житомирской области сообщали, что российские военные покинули регион, перед этим заминировав частные дома и леса.