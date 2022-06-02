Війська РФ знову обстріляли Слов'янськ: місто залишилося без світла та води

За словами мера міста Вадима Ляха, окупанти завдали удару по приватному сектору. Голова військової адміністрації закликав місцевих жителів залишити Слов'янськ.

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Російські війська знову обстріляли Слов'янськ Донецької області, внаслідок чого в місті зникло електро- та водопостачання. Також внаслідок удару постраждав приватний сектор. Про це у своєму Facebook у четвер, 2 травня, повідомив керівник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

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За словами мера Слов'янська, після обстрілу з боку Збройних сил Росії пошкоджено високовольтну лінію, через що на території міста немає світла. Також у Слов'янську через відсутність електроенергії припинено подачу води.

Місцева влада організувала підвіз технічної води до наступних районів громади:

с. Мирне, Лісовий, Молодіжний;

Соболівка, Цілинний;

Хімік (вул. Новосодовська, будинок №17, №15, №13).

Також внаслідок обстрілу зафіксовано руйнування у приватному секторі на околицях міста. Постраждалих, за словами мера, немає.

[ + – ] Снаряд

Вадим Лях вкотре закликав жителів міста евакуюватися в безпечніше місце. Станом на 26 травня у Слов'янську залишалося близько 30 тисяч людей. До початку повномасштабного вторгнення там проживало приблизно 100 тисяч людей.

Зі свого боку радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що в російських інформаційних ресурсах з'явилися повідомлення про те, що українські військові нібито облаштовують "вогневі позиції" у Слов'янську (Машинобудівний ліцей) та Краматорську (Машинобудівний коледж, загальноосвітні школи №10 та №16). У зв'язку з цим автор поста припустив, що війська РФ готують обстріл цих об'єктів, а також закликав жителів цих міст зберігати пильність та не ігнорувати сигнали тривоги.

[ + – ] Пост Андрющенко

Нагадаємо, 31 травня російські військові завдали ракетного удару по Слов'янську, загинули щонайменше 3 мирні жителі.

Раніше в Генеральному штабі Збройних Сил України повідомляли, що окупанти готуються наступати на Слов'янськ, Сіверськ та Райгородок.