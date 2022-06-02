Войска РФ снова обстреляли Славянск: город остался без света и воды

По словам мэра города Вадима Ляха, оккупанты нанесли удар по частному сектору. Глава военной администрации призвал местных жителей покинуть Славянск.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Российские войска снова обстреляли Славянск Донецкой области, в результате чего в городе пропало электро- и водоснабжение. Также в результате удара пострадал частный сектор. Об этом в своем Facebook в четверг, 2 мая, сообщил руководитель Славянской городской военной администрации Вадим Лях.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По словам мэра Славянска, после обстрелов со стороны Вооруженных сил России была повреждена высоковольтная линия, из-за чего на территории города нет света. Также в Славянске из-за отсутствия электроэнергии прекращена подача воды.

Местные власти организовали подвоз технической воды в следующие районы громады:

с. Мирное, Лесной, Молодежный;

Соболевка, Целинный;

Химик (ул. Новосодовская, дом №17, №15, №13).

Также в результате обстрела зафиксированы разрушения в частном секторе в окрестностях города. Пострадавших, по словам мэра, нет.

[ + – ] Снаряд

Вадим Лях в очередной раз призвал жителей города эвакуироваться в более безопасное место. По состоянию на 26 мая в Славянске оставались около 30 тысяч человек. До начала полномасштабного вторжения там проживали примерно 100 тысяч человек.

В свою очередь советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в российских информационных ресурсах появились сообщения о том, что украинские военные якобы обустраивают "огневые позиции" в Славянске (Машиностроительный лицей) и Краматорске (Машиностроительный колледж, общеобразовательные школы №10 и №16). В связи с этим автор поста допустил, что войска РФ готовят обстрел этих объектов, а также призвал жителей этих городов сохранять бдительность и не игнорировать сигналы тревоги.

[ + – ] Пост Андрющенко

Напомним, 31 мая российские военные нанесли ракетный удар по Славянску, погибли по меньшей мере 3 мирных жителя.

Ранее в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщали, что оккупанты готовятся наступать на Славянск, Северск и Райгородок.