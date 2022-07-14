У Вінниці кількість жертв ракетного удару перевищила 30 людей, — нардеп (фото)

Декілька людей згоріли живцем у своїх автомобілях, які були припарковані біля будівлі постраждалого від ракетного удару медичного центру.

Станом на вечір 14 липня кількість жертв ракетного удару по центру Вінниці перевищила 30 людей загиблими. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Телеграм-каналі.

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Він також повідомив нові подробиці про вбитих та поранених.

"На парковці поруч із діагностичним медичним центром та будинком побуту "Ювілейний" люди згоріли прямо у своїх автомобілях", — написав Гончаренко.

За його словами, удар був настільки сильним, що одну з машин відкинуло на дах будівлі медичного центру.

[ + – ] Будинок культури у Вінниці Фото: Анастасія Мастер / Facebook

[ + – ] Офісний центр у Вінниці після ракетного удару Фото: Анастасія Мастер / Facebook

[ + – ] Пішохідний перехід, на якому під час атаки росіян загинула дівчинка Фото: Анастасія Мастер / Facebook

[ + – ] Вулиці Вінниці після ракетного удару росіян Фото: Анастасія Мастер / Facebook

[ + – ] Будинки у Вінниці, які зруйнували ракети Фото: Анастасія Мастер / Facebook

Раніше Фокус писав про те, що у Вінниці затримали підозрюваних у коригуванні ударів. За словами Монастирського, зараз із затриманими працюють поліцейські та співробітники СБУ.

Крім того, місцеві жителі встигли побити чоловіка, який говорив про те, що ракетні удари в місті з боку РФ продовжуватимуться. Вінничани запідозрили його у співпраці із противником.

Також ми писали про те, що російські ракети "Калібр" ударили по центру Вінниці, вбивши десятки людей, серед яких була трирічна Ліза. Її мама Ірина, що знаходилася поруч з нею, отримала важкі поранення і зараз перебуває в реанімації. У міністерстві оборони РФ російським пропагандистам пояснили, що удару завдали по "нацикам".