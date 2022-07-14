В Виннице количество жертв ракетного удара превысило 30 человек, — нардеп (фото)

Несколько людей сгорели живьем в своих автомобилях, которые были припаркованы возле здания пострадавшего от ракетного удара медицинского центра.

По состоянию на вечер 14 июля количество жертв ракетного удара по центру Винницы превысило 30 человек погибшими. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Телеграмм-канале.

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Он также сообщил новые подробности об убитых и раненых.

"На парковке рядом с диагностическим медцентром и домом быта "Юбилейный" люди сгорели прямо в своих автомобилях", — написал Гончаренко.

По его словам, удар был настолько сильным, что одну из машин отбросило на крышу здания медцентра.

[ + – ] Здание ДК в Виннице Фото: Анастасия Мастер / Facebook

[ + – ] Офисный центр в Виннице после ракетного удара Фото: Анастасия Мастер / Facebook

[ + – ] Пешеходный переход, на котором во время атаки россиян погибла девочка Фото: Анастасия Мастер / Facebook

[ + – ] Улицы Винницы после ракетного удара россиян Фото: Анастасия Мастер / Facebook

[ + – ] Здания в Виннице, которые разрушили ракеты Фото: Анастасия Мастер / Facebook

Ранее Фокус писал о том, что в Виннице задержали подозреваемых в корректировке ударов. По словам Монастырского, сейчас с задержанными работают полицейские и сотрудники СБУ.

Кроме того, местные жители успели избить мужчину, который говорил о том, что ракетные удары во городу со стороны РФ будут продолжаться. Винничане заподозрили его в сотрудничестве с противником.

Также мы писали о том, что российские ракеты "Калибр" ударили по центру Винницы, убив десятки людей, среди которых была и трехлетняя Лиза. Находящаяся рядом с ней Ирина получила тяжелые ранения и сейчас находится в реанимации. В министерстве обороны РФ российским пропагандистам пояснили, что удар нанесли по "нацикам".