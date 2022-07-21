Данілов поставив Ахметова за приклад усім українським олігархам

Секретар РНБО похвалив українського мільярдера за те, що він від початку війни жодного разу не виїжджав за межі України.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов у коментарях "24 каналу" відзначив бізнесмена Ріната Ахметова, як представника великого бізнесу, який жодного разу не виїжджав із України після 24 лютого.

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Данілов звернув увагу на великих бізнесменів, які напередодні війни залишили Україну на своїх приватних літаках. За словами секретаря РНБО, такі "перелітні птахи", ймовірно, були поінформовані заздалегідь.

"До речі, хочу звернути вашу увагу на тих, хто їхав із країни після 24 лютого, а хто ні. На честь Ріната Леонідовича, я можу сказати, що він жодного разу не залишав країну за час війни. А є такі "хлопи", яких, імовірно, поінформували напередодні", — зазначив Данілов.

Секретар пообіцяв, що коли закінчиться війна, громадськість дізнається про українських бізнесменів багато цікавих подробиць.

Крім того, Данілов переконаний, що найближчим часом приклад Ахметова, який відмовився від своїх ліцензій "Медіа Групи України" на користь держави, наслідуватимуть і інші великі бізнесмени. Звичайно, в цьому питанні кожен має вибрати для себе свій шлях, вважає Данілов, проте навіть Ахметов уже почав розуміти, як треба діяти.

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Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що незабаром з'являться "гучні новини" про людей, які до 24 лютого часто з'являлися на телебаченні. За його словами, завдяки зусиллям української контррозвідки вдалося нейтралізувати багатьох громадян, які мали розпочати діяти з початком гострої фази війни в Україні.

Український мільярдер Рінат Ахметов 11 липня заявив, що він ухвалив "вимушене рішення" вийти з медійного бізнесу. За його словами, за більш ніж 20 років його інвестиції в медіа сферу становили понад 1,5 млрд доларів.