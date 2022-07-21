Данилов поставил Ахметова в пример всем украинским олигархам

Секретарь СНБО похвалил украинского миллиардера за то, что он с момента начала войны ни разу не выезжал за пределы Украины.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в комментариях "24 канала" отметил бизнесмена Рината Ахметова, как представителя крупного бизнеса, который ни разу не выезжал из Украины после 24 февраля.

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Данилов обратил внимание на тех крупных бизнесменов, которые накануне войны покинули Украину на своих частных самолетах. По словам секретаря СНБО, такие "перелетные птицы" вероятно были проинформированы заранее.

"Кстати, хочу обратить ваше внимание на тех, кто уезжал из страны после 24 февраля, а кто нет. К чести Рината Леонидовича, я могу сказать, что он ни разу не покидал страну за время войны. А есть такие "хлопы", которые, вероятно, были проинформированы накануне", — отметил Данилов.

Секретарь пообещал, что когда закончится война общественность узнает об украинских бизнесменах много интересных подробностей.

Кроме того, Данилов убежден, что в ближайшее время примеру Ахметова, который отказался от своих лицензий "Медиа Группы Украины" в пользу государства, последуют и другие крупные бизнесмены. Конечно в этом вопросе каждый должен выбрать для себя свой путь, считает Данилов, однако даже Ахметов уже начал понимать каким образом нужно действовать.

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Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в скором времени появятся "громкие новости" о тех людях, которые до 24 февраля часто появлялись на телевидении. По его словам, благодаря усилиям украинской контрразведки удалось нейтрализовать многих граждан, которые должны были начать действовать с началом острой фазы войны в Украине.

Украинский миллиардер Ринат Ахметов 11 июля заявил, что он принял "вынужденное решение" выйти из медийного бизнеса. По его словам, за более чем 20 лет его инвестиции в медиа сферу составили более 1,5 млрд долларов.