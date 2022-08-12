У Донецьку терористи проводять "слідчі дії" над захисниками Маріуполя

Деяким українським військовим уже змінили "статус" — їх називають не військовополоненими, а підозрюваними. І можуть "судити" під час так званого "трибуналу" в Маріуполі.

Про те, що в окупованому Маріуполі росіяни готуються провести над українськими військовополоненими трибунал напередодні заявив міський голова Маріуполя Сергій Бойченко. Про нього ж уже третій місяць говорять у Росії та на окупованих нею територіях Донецької області. Можливо, перше засідання відбудеться у День Незалежності України, 24 серпня, у будівлі маріупольської філармонії.

"Я знаю, що в деяких хлопців "змінено статус" — їх у Донецьку вже не називають військовополоненими, а підозрюваними. І це не тільки азовці, але представники інших підрозділів, що вийшли з Маріуполя. Таких із колонії №120 в Оленівці (Волноваський район Донецької області, — ред.) вже перевели до СІЗО Донецька, ведуться "слідчі дії", — каже у коментарі Фокусу дружина полоненого військовослужбовця. Вона чула, що серед "підозрюваних" — артилеристи, мінометники та командири.

"Серед них можуть бути ті, кого росіяни могли бачити на відео, ідентифікувати на фото. Можливо, хтось давав інтерв'ю медіа. Тих, про кого вони не мають інформації, вони тримають як військовополонених", — каже Віталій Хекало, юрист Української правової консультативної групи

Їх, як і інших військовослужбовців, яких "підозрюють" у "вбивствах цивільних" можуть утримувати у СІЗО №5 Донецька або у так званому СІЗО "міністерства держбезпеки" на території колонії №97 у Макіївці. За останньою інформацією, донецьке СІЗО переповнене, а людей, яких утримували в окремому корпусі на території макіївської колонії, перевели туди, звільнивши камери для українських військових.

До того ж поставлені на паузу всі "судові процеси" щодо так званих політичних затриманих — людей, які підозрюються у шпигунстві на користь України та диверсій. Їхні так звані адвокати не приходять на засідання, пояснюючи зайнятістю у зв'язку із затриманням великої кількості військовополонених і проведенням судів.

Фокус раніше писав, що в Донецьку засудили до страти бійців "Азова" Костянтина "Фокса" Нікітенка та Миколу "Фроста".