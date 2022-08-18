ЗСУ отримали вертоліт для перевезення поранених (фото)
Платформа UNITED24 передала українським військовим вертоліт, який здатний перевозити двох тяжко поранених та трьох лікарів.
Перший спеціальний вертоліт, який придбано на кошти проєкту, відправлять на фронт. Йдеться про Мі-2 АМ-1, який коштує понад 23 мільйони гривень (633 790 доларів), про що пише Мінфіцри у Telegram.
Повідомляється, що це перша закупівля такого масштабу у межах проєкту UNITED24. Вертоліт здатний перевозити двох важкопоранених та трьох лікарів або вантажі вагою до 1200 кг на відстань до 600 кілометрів та на швидкості до 200 кілометрів на годину.
Що таке UNITED24?
Зазначимо, що платформу UNITED24 створено з ініціативи президента України Володимира Зеленського. Завдання цієї фандрейзингової платформи полягає в тому, щоб стати головним вікном для збору пожертв на підтримку України. Кошти надходять на рахунки Національного банку України та направляються профільними міністерствами на найголовніші потреби за трьома напрямками: відновлення України, оборона та розмінування, а також медична допомога.
Раніше Фокус писав, що Зеленський назвав новий український корвет ім'ям Мазепи. У документі сказано, що це рішення ухвалено "з метою відновлення історичних традицій національної армії, увічнення пам'яті видатного українського державного діяча гетьмана Війська Запорізького Івана Мазепи".
Також нагадаємо, що в українській армії помічено раритетний британський броньовик Daimler Ferret. Машина є продовженням розвідника Daimler Dingo, який активно застосовувався у ВМВ.
Ще повідомлялося, що Тайвань передав Україні незвичайні дрони-міномети Revolver 860. Раніше безпілотники Revolver 860 у Тайваню купила Польща, але згодом поляки вирішили їх доставити українським військовим для боротьби з російською агресією.