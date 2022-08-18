ВСУ получили вертолет для перевозки раненых (фото)

Платформа UNITED24 передала украинским военным вертолет, который способен перевозить двух тяжелораненых и трех врачей.

Первый специальный вертолет, который был приобретен на средства проекта, был отправлен на фронт. Речь идет о Ми-2 АМ-1, который стоит больше 23 миллионов гривен (633 790 долларов), о чем пишет Минфицры в Telegram.

Сообщается, что это первая закупка такого масштаба в рамках проекта UNITED24. Вертолет способен перевозить двух тяжелораненых и трех врачей или грузы весом до 1200 кг на расстояние до 600 километров и на скорости до 200 километров в час.

[ + – ] Вертолет [ + – ] Салон вертолета

Что такое UNITED24?

Отметим, что платформа UNITED24 была создана по инициативе президента Украины Владимира Зеленского. Задача этой фандрейзинговой платформы состоит в том, чтобы стать главным окном для сбора пожертвований в поддержку Украины. Денежные средства поступают на счета Национального банка Украины и направляются профильными министерствами на самые главные нужды по трем направлениям: восстановление Украины, оборона и разминирование, а также медицинская помощь.

Ранее Фокус писал, что Зеленский назвал новый украинский корвет именем Мазепы. В документе сказано, что это решение принято "с целью восстановления исторических традиций национальной армии, увековечения памяти выдающегося украинского государственного деятеля гетмана Войска Запорожского Ивана Мазепы".

Также напомним, что в украинской армии замечен раритетный британский броневик Daimler Ferret. Машина является продолжением разведчика Daimler Dingo, который активно применялся в ВМВ.

Еще сообщалось, что Тайвань передал Украине необычные дроны-минометы Revolver 860. Ранее беспилотники Revolver 860 у Тайваня купила Польша, но позже поляки решили их доставить украинским военным для борьбы с российской агрессией.