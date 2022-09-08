У Києві вулицю Волгоградську перейменували на честь загиблого на фронті активіста Ратушного

Депутати одноголосно підтримали пропозицію про те, що вулиця неподалік Протасового Яру, за збереження якої за життя боровся активіст, має називатися його ім'ям.

У четвер, 8 вересня, Київська міська рада одноголосно підтримала рішення перейменувати вулицю Волгоградську у Солом'янському районі Києва на честь загиблого в російсько-українській війні активіста Романа Ратушного. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко на своєму офіційному каналі в телеграм.

"Ми продовжуємо дерусифікацію вулиць та об'єктів столиці. Київрада підтримала перейменування вулиці Волгоградської у Солом'янському районі на вулицю імені Романа Ратушного — молодого киянина, громадського активіста, героя-захисника України, який загинув на Сході нашої держави у червні цього року", — написав Кличко.

За його словами, загибель Ратушного — це велика втрата для всієї України. Мер Києва вважає, що такі молоді люди, як Роман Ратушний, — це майбутнє нашої сильної та демократичної держави.

Кличко наголосив, що своїм рішенням Київська міська рада увічнила і ім'я Ратушного, і його справу щодо охорони зелених зон столиці.

Глава столиці також додав, що в четвер, 8 вересня, Київрада ще близько 40 вулиць, провулків та площ столиці, назви яких пов'язані або з Росією, або з СРСР.

Хто такий Роман Ратушний

Ратушний — син активіста громадського руху "Збережи старий Київ" Тараса Ратушного та письменниці Світлани Поваляєвої. Народився 5 липня 1997 року у Києві.

Свого часу здобув освіту юриста у Фінансово-правовому коледжі, куди вступив у 2012 році.

Активний учасник "Революції Гідності". В листопаді 2013 року Ратушний отримав поранення під час зіткнення із силовиками спецпідрозділу "Беркут".

2018 року очолив ініціативу "Захистимо Протасів Яр", а у 2019 році — однойменну громадську організацію. Ратушний виборював збереження зеленої зони в Протасовому Яру, на місці якої хотів звести висотку забудовник ТОВ "Дайтона Груп".

У жовтні 2019 року Ратушний заявив, що йому погрожують фізичною розправою чинний на той час заступник голови Офісу президента Андрій Смирнов і Геннадій Корбан. Проте кримінальне провадження за фактом погроз активісту тоді так і не відкрили.

Під час місцевих виборів 2020 року Роман Ратушний балотувався до Київської міськради від партії "Удар".

Ратушний також був учасником акції на підтримку одеського активіста Сергія Стерненка. Його підозрювали, що він нібито кинув у будівлю Офісу Президента запалений фаєр і пошкодив фасад.

Після 24 лютого 2022 року Ратушний був розвідником у 93 ОМБР і загинув під час виконання бойового завдання.

[ + – ] Роман Ратушний у Києві біля будівлі суду Фото: 44.ua

Де знаходиться вулиця Волгоградська, перейменована на честь активіста

Вулиця Волгоградська (нинішня Романа Ратушного) знаходиться в Солом'янському районі міста Київ, місцевості Залізничний масив, Батиєва гора. Проходить від Докучаєвської до Солом'янської вулиці. Продовженням (з початку вулиці) є Привітна вулиця. З парного боку вулиці розбиться Солом'янський ландшафтний парк.

Вулиця відома з початку XX століття як безіменний шлях на землях, що сполучав Батиєву гору з Олександрівською слобідкою.

До 1964 р. називалася вул. Батиєво-Олександрівська (оскільки поєднувала історичні території Батиєву Гору та Олександрійську слобідку).

Назву "Волгоградська" отримала в 1964 році.

[ + – ] Вулиця Волгоградська у Солом'янському районі Києва Фото: Скриншот

Нагадаємо, 18 червня Київ попрощався із загиблим на війні з Росією активістом Романом Ратушним. Активіста, який не дожив до свого 25-річчя кілька тижнів, поховали на Байковому цвинтарі.

Фокус також писав про те, що мільйони українців висловилися про те, як мають називатися вулиці, чиї назви зараз пов'язані з Росією. Вони запропонували увічнити імена героїв, які загинули на війні з РФ.