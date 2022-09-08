В Киеве улицу Волгоградскую переименовали в честь погибшего на фронте активиста Ратушного

Депутаты единогласно поддержали предложение о том, что улица неподалеку Протасового Яра, за сохранность которого при жизни боролся активист, должна носить его имя.

В четверг, 8 сентября, Киевский городской совет единогласно поддержал решение переименовать улицу Волгоградскую в Соломенском райне Киева в честь погибшего в российско-украинской войне активиста Романа Ратушного. Об этом сообщил мер Киева Виталий Кличко на своем официальном канале в Телеграм.

"Мы продолжаем дерусификацию улиц и объектов столицы. Киевсовет поддержал переименование улицы Волгоградской в ​​Соломенском районе на улицу имени Романа Ратушного — молодого киевлянина, общественного активиста, героя-защитника Украины, погибшего на Востоке нашего государства в июне этого года", — написал Кличко.

По его словам, гибель Ратушного — это большая потеря для всей Украины. Мер Киева считает, что такие молодые люди как Роман Ратушный — это будущее нашего сильного и демократического государства.

Кличко подчеркнул, что своим решением Киевский городской совет увековечил и имя Ратушного, и его дело по охране зеленых зон столицы.

Глава столицы также добавил, что в четверг, 8 сентября, Киевсовет еще около 40 улиц, переулков и площадей столицы, названия которых связаны либо с Россией, либо с СССР.

Кто такой Роман Ратушный

Ратушный — сын активиста общественного движения "Сохрани старый Киев" Тараса Ратушного и писательницы Светланы Поваляевой. Родился 5 июля 1997 года в Киеве.

В свое время получил образование юриста в Финансово-правовом колледже, куда поступил в 2012 году.

Активный участник "Революции Достоинства". В ноябре 2013 года Ратушный получил ранения во время столкновения с силовиками спецподразделения "Беркут".

В 2018 году возглавил инициативу "Защитим Протасов Яр", а в 2019 году – одноименную общественную организацию. Ратушный боролся за сохранение зеленой зоны в Протасовом Яру, на месте которой хотел возвести высотку застройщик ТОВ "Дайтона Груп".

В октябре 2019 года Ратушный заявил, что ему угрожают физической расправой действующий на то время заместитель главы Офиса президента Андрей Смирнов и Геннадий Корбан. Однако уголовное производство по факту угроз активисту тогда так и не открыли.

Во время местных выборов 2020 года Роман Ратушный баллотировался в киевский горсовет от партии "Удар".

Ратушный также был участником акции в поддержку одесского активиста Сергея Стерненко. Его подозревали в том, что он якобы бросил в здание Офиса Президента зажженный файер и повредил фасад.

После 24 февраля 2022 года Ратушный был разведчиком в 93 ОМБР и погиб во время выполнения боевого задания.

[ + – ] Роман Ратушный в Киеве возле здания суда Фото: 44.ua

Где находится улица Волгоградская, переименованная в честь активиста

Улица Волгоградская 9нынешняя Романа Ратушного) находится в Соломенском районе города Киев, местности Железнодорожный массив, Батыева гора. Проходит от Докучаевской до Соломенской улицы. Продолжением (с начала улицы) служит Приветливая улица. С парной стороны улицы разбится Соломенский ландшафтный парк.

Улица известна с начала XX века как безымянный путь на выгонных землях, соединявший Батыеву гору с Александровской слободкой.

До 1964 называлась ул. Батыево-Александровская (так как соединяла исторические местности Батыеву Гору и Александрийскую слободку).

Название "Волгоградская" получила в 1964 году.

[ + – ] Улица Волгоградская в Соломенском районе Киева Фото: Скриншот

Напомним, 18 июня Киев простился с погибшим на войне с Россией активистом Романом Ратушным. Активиста, который не дожил до своего 25-летия несколько недель, похоронили на Байковом кладбище.

Фокус также писал о том, что миллионы украинцев высказались о том, как должны называться улицы, чьи названия сейчас связаны с Россией. Они предложили увековечить имена героев, погибших на войне с РФ.