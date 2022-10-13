Журналіста "Української правди" Михайла Ткача на переході збила машину: що відомо

За словами журналіста, йому незрозумілі причини ДТП, оскільки водій автомобіля не загальмував перед пішохідним переходом, а натиснув на педаль газу.

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Вранці 13 жовтня на пішохідному Шевченківському районі Києва на пішохідному переході автомобіль збив відомого журналіста видання "Українська правда" Михайла Ткача. Про це журналіст написав на своїй сторінці Facebook.

За його словами, навряд чи цей інцидент якось пов'язаний із його професійною діяльністю, проте причини ДТП йому незрозумілі, оскільки водій машини чомусь не загальмував перед переходом, а натиснув на педаль газу.

"Нічого серйозного. Тільки забиті місця. Я не схильний пов'язувати цей випадок з професійною діяльністю, але й водія ВАЗу, який натиснув газ перед пішохідним і переді мною теж складно зрозуміти. Тому про всякий випадок фіксую це тут", — повідомив Ткач.

Він також додав, що поліція та швидка допомога оперативно спрацювали "як годинник".

Журналістське розслідування Ткача

Зазначимо, що нещодавно Михайло Ткач проводив розслідування незаконних вуличних перегонів в умовах військового стану, в яких брали участь столичні "мажори". У матеріалі за назвою "Форсаж під час війни" показано, що довелося побачити журналістам на вулицях Києва. При цьому в коментарях Ткач написав, що гуркіт моторів автомобілів любителів вуличних перегонів у столиці країни, який живе в умовах війни, виглядає зухвало і щонайменше недоречно.

Після публікації розслідування журналіст заявив, що його професійній діяльності та роботі його команди перешкоджали. Зокрема, 10 жовтня до водія зі знімальної групи "Української правди" прийшли шестеро людей у військовій формі, один із яких назвався представником поліції. Він звинувачував водія у ДТП і після розпитував про розташування офісу редакції.

У ситуацію втрутився комітет захисту журналістів. Він опублікував звернення до української влади з вимогою розслідувати переслідування журналістської групи "Українська правда", а також забезпечити безпечну роботу представників ЗМІ.

Раніше повідомлялося, що 12 жовтня близько 19 години вечора в центрі Києва сталася ДТП. Біля столичного ЦУМу на Хрещатику зіткнулися два авто, внаслідок чого обидва водії постраждали.

15 вересня в Києві сталася ДТП за участю автомобіля президента Володимира Зеленського. За словами прессекретаря президента Сергія Никифорова, машина, в якому їхав глава держави, зіткнулася з легковим автомобілем, внаслідок чого водій легковика отримав травми.