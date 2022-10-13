Журналиста "Украинской правды" Михаила Ткача на переходе сбила машина: что известно

По словам журналиста, ему непонятны причины ДТП, поскольку водитель автомобиля не затормозил перед пешеходным переходом, а нажал на педаль газа.

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Утром 13 октября на пешеходном Шевченковского района Киева на пешеходном переходе автомобиль сбил известного журналиста издания "Украинская правда" Михаила Ткача. Об этом журналист написал на своей странице Facebook.

По его словам, вряд ли этот инцидент как-то связан с его профессиональной деятельностью, однако причины ДТП ему непонятны, поскольку водитель машины почему-то не затормозил перед переходом, а нажал на педаль газа.

"Ничего серьезного. Ушибы. Я не склонен связывать этот случай с профессиональной деятельностью, но и водителя ВАЗа, который нажал газ перед пешеходным и передо мной тоже сложно понять. Поэтому на всякий случай фиксирую это здесь", — сообщил Ткач.

Он также добавил, что полиция и скорая помощь оперативно сработали "как часы".

Журналистское расследование Ткача

Отметим, что недавно Михаил Ткач проводил расследование незаконной уличной гонки в условиях военного положения, в которой принимали участие столичные "мажоры". В материале под названием "Форсаж во время войны" показано, что пришлось увидеть журналистам на улицах Киева. При этом в комментариях Ткач написал, что грохот моторов автомобилей любителей уличных гонок в столице страны, живущий в условиях войны, выглядит дерзко и, по меньшей мере, неуместно.

После публикации расследования журналист заявил, что его профессиональной деятельности и работе его команды препятствовали. В частности, 10 октября к водителю из съемочной группы "Украинской правды" пришли шесть человек в военной форме, один из которых назвался полицейским. Он обвинял водителя в совершении ДТП и после расспрашивал о местонахождении офиса редакции.

В ситуацию вмешался Комитет защиты журналистов. Он опубликовал обращение к украинской власти с требованием расследовать преследование журналистской группы "Украинской правды", а также обеспечить безопасную работу представителей СМИ.

Ранее сообщалось, что 12 октября около 19 часов вечера в центре Киева произошло ДТП. Возле столичного ЦУМа на Крещатике столкнулись две авто, в результате чего оба водителя пострадали.

15 сентября в Киеве произошло ДТП с участием автомобиля президента Владимира Зеленского. По словам пресс-секретаря президента Сергея Никифорова машина, в котором ехал глава государства, столкнулась с легковым автомобилем, в результате чего водитель легковушки получил травмы.