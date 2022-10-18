Ніхто нікуди не їде: МЗС спростувало виїзд іноземних послів з України на тлі атак РФ

Повідомлення про нібито масовий виїзд співробітників іноземних посольств поширюються російською пропагандою, заявив речник міністерства Ніколенко.

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Російська пропаганда останнім часом робить багато інформаційних "вкидів" щодо виїзду з України співробітників іноземних дипломатичних представництв на тлі масових атак військ РФ. Жодне з посольств країн Заходу не має наміру залишати країну. Про це у Facebook повідомив офіційний представник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Зараз відбувається багато хибних вкидів про функціонування іноземних дипломатичних представництв. Здебільшого їх роблять російські джерела для того, щоб посіяти паніку", — написав речник відомства.

Представник МЗС навів один із останніх прикладів дезінформації щодо раптового закриття посольства Сербії у Києві — насправді воно виїхало з української столиці ще у березні.

"Ми постійно підтримуємо зв'язок з іноземними посольствами, які повернулися в Україну після 24 лютого. Поки що жодна установа — США, Великобританії, Канади, ЄС та багато інших — не повідомляла про наміри виїхати за кордони української території. Все на місці", — додав. Ніколенко.

Також, речник МЗС повідомив, що тиждень тому війська РФ завдали ударів по двох дипломатичних установах у Києві. На тлі цього Ніколенко закликав іноземних дипломатів та українців не нехтувати правилами безпеки при повітряній тривозі.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що Сербія закрила своє посольство в Києві, а Китай і Єгипет закликали своїх громадян залишити Україну. У МЗС зазначили, що повідомлення із закликом залишити Україну є реакцією на обстріли, здійснені військами РФ 10 жовтня.

Тим часом із вересня низка країн закликають своїх громадян залишити територію РФ. Причиною, зокрема, стала оголошена президентом Росії Володимиром Путіним мобілізація на війну проти України.