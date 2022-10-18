Никто никуда не уезжает: МИД опроверг выезд иностранных послов из Украины на фоне атак РФ

Сообщения о якобы массовом выезде сотрудников иностранных посольств распространяются российской пропагандой, заявил спикер министерства Николенко.

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Российская пропаганда в последнее время делает много информационных "вбросов" касательно выезда из Украины сотрудников иностранных дипломатических представительств на фоне массовых атак войск РФ. Ни одно из посольств стран Запада не намерено покидать страну. Об этом в своем Facebook сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Сейчас происходит много ложных вбросов о функционировании иностранных дипломатических представительств. В большинстве своем их делают российские источники для того, чтобы посеять панику", — написал спикер ведомства.

Представитель МИД привел один из последних примеров дезинформации касательно внезапного закрытия посольства Сербии в Киеве — на самом деле оно выехало из украинской столицы еще в марте.

"Мы постоянно поддерживаем связь с иностранными посольствами, которые вернулись в Украину после 24 февраля. Пока ни одно учреждение — США, Великобритании, Канады, ЕС и многие другие — не сообщало о намерениях уехать за пределы украинской территории. Все на месте", — добавил Николенко.

При этом спикер МИД сообщил, что неделю назад войска РФ нанесли удары по двум дипломатическим учреждениям в Киеве. На фоне этого Николенко призвал иностранных дипломатов и украинцев не пренебрегать правилами безопасности при воздушной тревоге.

Напомним, ранее СМИ сообщили что Сербия закрыла свое посольство в Киеве, а Китай и Египет призвали своих граждан покинуть Украину. В МИД отметили, что сообщения с призывом покинуть Украину являются реакцией на обстрелы, совершенные войсками РФ 10 октября.

Тем временем с сентября ряд стран призывают своих граждан покинуть территорию РФ. Причиной, в том числе, стала объявленная президентом России Владимиром Путиным мобилизация на войну против Украины.