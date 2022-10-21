"Укренерго" оголосило про обмеження енергопостачання кількох областей: що відомо

У компанії нагадали, що обмеження вводять лише в тих регіонах, де диспетчери спостерігають зростання споживання. Перекинути туди більше електроенергії неможливо через руйнування інфраструктури.

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Енергетична компанія "Укренерго" повідомила, що її диспетчерський центр змушений тимчасово обмежити споживання електроенергії у Києві та Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській областях.

Це рішення називають вимушеним заходом, до якого призвело різке зростання рівня споживання електроенергії. У компанії заявили, що обмеження зменшать навантаження на електромережі і дадуть енергетикам час для ремонту пошкодженого обладнання, яке постраждало під час терористичного обстрілу російської армії.

В "Укренерго" пояснили, як диспетчери ухвалюють рішення про відключення. Якщо в якомусь регіоні вони бачать зростання споживання, а найближчим часом туди неможливо доставити більше електроенергії через руйнування енергетичної інфраструктури, в області вводять тимчасові обмеження.

"Відповідно, ваше економне енергоспоживання може допомогти уникнути примусових відключень, пам'ятайте про це", — наголосили в компанії.

Раніше повідомлялося, що у Київській області почалися відключення електроенергії. В обласній адміністрації закликали мешканців вимкнути усі енергоємні електроприлади.

Нагадаємо, після атаки росіян на українські енергооб'єкти, опитані Фокусом, експерти заявили, що під час холодів віялові відключення стануть для України типовим явищем.