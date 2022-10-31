Енергопостачання Києва відновлять до десятої вечора, — Кличко

За словами мера, вода і світло з'явилися вже в багатьох районах, проте близько 40% споживачів залишаються без води, а 270 тисяч квартир без електроенергії.

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31 жовтня після ранкової ракетної атаки росіян на об'єкти інфраструктури, зокрема енергооб'єкта в Київській області, близько 80% мешканців столиці залишилися без води, а 350 тис. квартир без електрики, повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. За його словами, одразу після атаки "Київводоканал" розпочав стабілізацію роботи водопровідних станцій і надвечір водопостачання деяких районів відновили, зокрема, на лівому березі столиці. Наразі фахівці водоканалу працюють на правому березі.

"Станом на цей час без світла у столиці 270 тисяч квартир. І 40% споживачів столиці — без води, — зазначив Кличко. — Світло повернули мешканцям Троєщини та частково — Подолу. Енергетики планують стабілізувати ситуацію зі світлом приблизно о 9-10 вечора".

Проте мер попередив, що ситуація з енергопостачанням залишається складною. Щоб "оживити" 27 бюветних комплексів, у яких городяни можуть набрати води, вдалися за допомогою генераторів. Також поки не вдається обійтися без відключень світла. Задля економії електроенергії з 1 листопада київський метрополітен змінить графік руху потягів: у години пік інтервал руху складе 4-5 хвилин, решта часу — 8-10 хвилин. Також поки замість тролейбусів і трамваїв на маршрути випускатимуть автобуси.

Як повідомлялося, вранці, 31 жовтня, окупанти завдали ракетних ударів по різних областях, їх цілям знову стали об'єкти критичної інфраструктури. Усього росіяни випустили 50 ракет Х-101/Х-555, використовуючи стратегічні бомбардувальники Ту-95 та Ту-160. 44 ракети вдалося збити українські засоби ППО.