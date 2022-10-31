"Клієнти знову зі світлом": у ДТЕК заявили про відновлення електропостачання Києва

У компанії уточнили, що частина споживачів поки що залишається без світла, оскільки диспетчери "Укренерго" ще не повністю стабілізували енергосистему.

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Енергетична компанія "ДТЕК Київські електромережі" оголосила про відновлення електропостачання всіх споживачів Києва й об'єктів міського водоканалу.

"Ми повністю відновили електропостачання для споживачів і об'єктів водоканалу... Наші фахівці перевели на тимчасову схему живлення всіх знеструмлених споживачів у Києві. Ці клієнти знову зі світлом", — повідомили в компанії, уточнивши, що деякі споживачі все ж таки поки що залишаються без електрики.

Це пов'язано з тим, що системний оператор НЕК "Укренерго" був змушений вдатися до екстрених обмежень електропостачання. Щойно енергосистему вдасться стабілізувати, світло з'явиться в усіх абонентів.

У ДТЕК звернулися до киян із проханням максимально знизити навантаження на електромережі та не вмикати енергоємні прилади із 17:00 до 23:00.

В "Укренерго" повідомили, що разом із операторами розподільчих мереж компанія прагне швидше відновити пошкоджену енергетичну інфраструктуру, ремонтні бригади працюють цілодобово.

Раніше міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що до 22:00 енергетики планують стабілізувати ситуацію зі світлом.

Нагадаємо, 31 жовтня енергосистема столиці зіткнулася з проблемами після ранкового ракетного обстрілу окупантів. Російські стратегічні бомбардувальники випустили по Україні 50 ракет Х-101/Х-555, цілячись по енергооб'єктах. 44 ракети вдалося збити українським засобам ППО.