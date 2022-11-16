"Постраждали всі регіони": в Укренерго заявили про наймасовішу атаку РФ на енергетику України

За словами представника НЕК, на українців чекають важкі дні через похолодання. Так, зростатиме споживання та навантаження на мережі.

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Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що 15 листопада відбулася найбільша атака в історії війни на українську енергетичну інфраструктуру. Про це пише пресслужба компанії у Facebook.

За словами Кудрицького, постраждали усі регіони України, проте найскладніша ситуація на Заході, у центральному та північно-східних регіонах країни. При цьому, щоб стабілізувати енергосистему України, експертам довелося застосувати аварійні графіки відключень, що дозволило запобігти повному знеструмленню України.

Представник "Укренерго" заявив, що енергетики розпочали відновлення харчування споживачів практично відразу. Кудрицький сказав, що фахівці працюватимуть цілодобово, щоби повернути українцям світло.

При цьому експерт зазначив, що споживання електроенергії зростатиме, оскільки наближається похолодання. Таким чином, наступні кілька днів будуть особливо важкими, оскільки навантаження на мережі зросте.

Кудрицький закликав українців з розумінням поставитися до відключень, які впроваджуватимуться за необхідності.

"Ворог жорстокий і ми розуміємо, що на цьому він може не зупинитися. У нас є план реагування на різні ситуації, у тому числі й найгірші", — сказав голова правління "Укренерго".

Раніше Фокус писав, що відбувається у Львові після ракетних ударів РФ. За словами мера міста Андрія Садового, завтра у Львові повноцінно не працюватимуть школи та садочки. Якщо ситуація не покращиться, режим роботи змінять і продовольчі магазини.

Ще нагадаємо, що в Росії прокоментували масований обстріл України. За словами російського політика Дмитра Медведєва, обстріл стався наступного дня після ухвалення резолюції ООН про виплату збитків Україні за військове вторгнення РФ. Кремль планує вилучати кошти іноземних інвесторів.

Також повідомлялося, що мешканці п'ятиповерхівки в Києві, в яку потрапила ракета, розповіли про обстріл. Після пожежі, що почалася в квартирі, чоловік з дружиною схопили речі і швидко спустилися у двір. А жінка, яка мешкає поверхом нижче, в чий балкон потрапив снаряд, загинула.