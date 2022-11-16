"Пострадали все регионы": в Укрэнерго заявили о самой массовой атаке РФ на энергетику Украины

По словам представителя НЭК, украинцев ожидают тяжелые дни из-за похолодания. Так, будет расти потребление и нагрузка на сети.

Related video

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что 15 ноября произошла самая крупная атака в истории войны на украинскую энергетическую инфраструктуру. Об этом пишет пресс-служба компании в Facebook.

По словам Кудрицкого, пострадали все регионы Украины, однако самая сложная ситуация на Западе, в центральном и северо-восточных регионах страны. При этом, чтобы стабилизировать энергосистему Украины, экспертам пришлось применить аварийные графики отключений, что позволило предотвратить полное обесточивание Украины.

Представитель "Укрэнерго" заявил, что энергетики приступили к восстановлению питания потребителей практически сразу. Кудрицкий сказал, что специалисты будут работать круглосуточно, чтобы вернуть украинцам свет.

При этом эксперт отметил, что потребление электроэнергии будет расти, так как приближается похолодание. Таким образом, следующие несколько дней будут особенно тяжелыми, так как нагрузка на сети вырастет.

Кудрицкий призвал украинцев с пониманием отнестись к отключениям, которые будут внедряться по мере необходимости.

"Враг жесток и мы понимаем, что на этом он может не остановиться. У нас есть план реагирования на разные ситуации, в том числе и самые плохие ", – сказал председатель правления "Укрэнерго".

Ранее Фокус писал, что происходит во Львове после ракетных ударов РФ. По словам мэра города Андрея Садового, завтра во Львове полноценно не будут работать школы и садики. Если ситуация не улучшится, режим работы изменят и продовольственные магазины.

Еще напомним, что в России прокомментировали массированный обстрел Украины. По словам российского политика Дмитрия Медведева, обстрел последовал на следующий день после принятия резолюции ООН о выплате ущерба Украине за военное вторжение РФ. Кремль планирует изымать средства иностранных инвесторов.

Также сообщалось, что жильцы пятиэтажки в Киеве, в которую попала ракета, рассказали об обстреле. После начавшегося в квартире пожара мужчина с женой схватили вещи и быстро спустились во двор. А женщина, проживающая этажом ниже, в чей балкон попал снаряд, погибла.