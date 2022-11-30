Незадоволений відключеннями світла: в Києві чоловік "замінував" Офіс президента України (фото)

Затриманий виявився прихильником "російського світу". Під час обшуків у нього знайшли комуністичну символіку та георгіївські стрічки. Підозрюваному загрожує до 8 років ув'язнення.

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У Києві 51-річний чоловік вирішив "замінувати" будівлю Офісу президента України (ОП), але поліцейські затримали його. Про це повідомила в Telegram Київська міська прокуратура.

За даними ОГП, увечері 28 листопада невідомий зателефонував на спецлінію Національної поліції "102" та повідомив про "мінування" ОП.

Унаслідок слідчих дій особу чоловіка встановили та затримали його. Свій вчинок чоловік пояснив невдоволенням через відключення електроенергії.

За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури Києва йому повідомили про підозру за свідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху будівлі, яка забезпечує діяльність органів державної влади, заявили прокурори.

Затриманий, як уточнили в Офісі генпрокурора, виявився прихильником "російського світу". Під час обшуків у нього вилучили мобільний телефон із сім-картою, за допомогою яких він надіслав повідомлення про "мінування", комуністичну символіку та георгіївські стрічки.

Вирішується питання про обрання чоловікові запобіжного заходу, чоловікові загрожує від 4 до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що на звільнених територіях Херсонської області російські загарбники залишили багато вибухонебезпечних предметів. Заміновано великі ділянки місцевості, дороги, об'єкти критичної інфраструктури та соцзабезпечення.

ЗС РФ замінували всі кабінети в будівлі Служби безпеки України у Херсоні. Місцева влада говорила про можливий підрив приміщення.

Фокус раніше писав про хвилю "мінувань" на День Незалежності України. Вибухівку нібито закладали у Львові, Рівному, Вінниці й інших містах.