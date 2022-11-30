Недоволен отключениями света: в Киеве мужчина "заминировал" Офис президента Украины (фото)

Задержанный оказался сторонником "русского мира". Во время обысков у него нашли коммунистическую символику и георгиевские ленты. Подозреваемому грозит до 8 лет тюрьмы.

Related video

В Киеве 51-летний мужчина решил "заминировать" здание Офиса президента Украины (ОП), но полицейские задержали его. Об этом сообщила в Telegram Киевская городская прокуратура.

По данным ОГП, вечером 28 ноября неизвестный позвонил на спецлинию Национальной полиции "102" и сообщил о "минировании" ОП.

В результате следственных действий личность мужчины установили и задержали его. Свой поступок мужчина объяснил недовольством из-за отключения электроэнергии.

При процессуальном руководстве Печерской окружной прокуратуры Киева ему сообщили о подозрении за заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва здания, обеспечивающего деятельность органов государственной власти, заявили прокуроры.

Задержанный, как уточнили в Офисе генпрокурора, оказался сторонником "русского мира". Во время обысков у него изъяли мобильный телефон с сим-картой, с помощью которых он послал сообщение о "минировании", коммунистическую символику и георгиевские ленты.

Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения, мужчине грозит от 4 до 8 лет лишения свободы.

Напомним, что на освобожденных территориях Херсонской области российские захватчики оставили много взрывоопасных предметов. Заминированы большие участки местности, дороги, объекты критической инфраструктуры и соцобеспечения.

ВС РФ заминировали все кабинеты в здании Службы безопасности Украины в Херсоне. Местные власти говорили о возможном подрыве помещения.

Фокус ранее писал о волне "минирований" в День Независимости Украины. Взрывчатку якобы закладывали во Львове, Ровно, Виннице и других городах.