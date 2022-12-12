Скандал з Porsche Tayca: НАЗК перевірить Тимошенка після розслідування журналістів

Раніше журналісти писали, що заступник глави ОП регулярно роз'їжджає за кермом однієї з найдорожчих машин у світі Porsche Tayca. Ціна автомобіля складає $100 000.

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Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) проводить перевірку інформації з розслідування видання "Українська правда" з приводу керування дорогими автомобілями радником глави Офісу президента Кирила Тимошенка. Зокрема, журналісти встановили, що він роз'їжджав на одній з найдорожчих машин у світі Porsche Tayca. Про це розповів голова відомства Олександр Новіков в інтерв'ю "Цензор.нет".

"НАЗК проводить перевірку щодо відповідної інформації у ЗМІ", — відповів він на запитання журналіста.

За його словами, держава має гарантувати підзвітність українських органів влади, щоб отримати мільярди доларів від Заходу на відновлення країни. Новіков зазначив, що подання декларацій і звітів політичних партій потрібне для того, щоб ніхто "не наживався на чужому горі".

"Це забезпечення систем управління ризиками. Без цього ми не зможемо перемогти Росію", — сказав він.

Розслідування "Української правди": що відомо

2 грудня повідомлялося, що Кирила Тимошенка регулярно помічають за кермом однієї з найдорожчих машин у світі Porsche Tayca. Її ціна складає майже $100 000.

Також журналісти з'ясували, що заступник голови ОП проживає в маєтку, площею 1 200 квадратних метрів із власним виходом до водойми.

Що каже Кирило Тимошенко?

Політик стверджує, що брав автомобіль кілька разів для особистих потреб у законного власника — бізнесмена Веміра Давітяна. За його словами, він їздив на машині 3-4 рази і повернув законному власнику кілька тому. Однак фото журналістів вказують, що таких випадків було щонайменше вдвічі більше.

Також Тимошенко заявив "Українській правді", що був змушений переселитися у новий маєток, тому що його власне житло знаходиться в гіпотетичній зоні ураження російськими ракетами.

Нагадаємо, 27 жовтня Фокус писав про розслідування журналістів із Bihus Info, які з'ясували, що Кирило Тимошенко використовує гуманітарний автомобіль Chevrolet Tahoe в особистих цілях. Позашляховик був призначений для евакуації людей із зони бойових дій.

31 жовтня радник глави ОП відмовився від Chevrolet Tahoe. Тимошенко пообіцяв передати Chevrolet Tahoe в один із прифронтових регіонів для використання з гуманітарною метою.