Скандал с Porsche Tayca: НАПК проверит Тимошенко после расследования журналистов

Ранее журналисты писали, что замглавы ОП регулярно разъезжает за рулем одной из самых дорогих машин в мире Porsche Tayca. Цена автомобиля составляет $100 000.

Related video

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) проводит проверку информации из расследования издания "Украинская правда" по поводу вождения дорогих автомобилей советником главы Офиса президента Кирилла Тимошенко. В частности, журналисты установили, что он разъезжал на одной из самых дорогих машин в мире Porsche Tayca. Об этом рассказал глава ведомства Александр Новиков в интервью "Цензор.нет".

"НАПК проводит проверку по соответствующей информации в СМИ", — ответил он на вопрос журналиста.

По его словам, государство должно гарантировать подотчетность украинских органов власти, чтобы получить миллиарды долларов от Запада на восстановление страны. Новиков отметил, что подача деклараций и отчетов политических партий нужна для того, чтобы никто "не наживался на чужом горе".

"Это обеспечение систем управления рисками. Без этого мы не сможем победить Россию", — сказал он.

Расследование "Украинской правды": что известно

2 декабря сообщалось, что Кирилла Тимошенко регулярно замечают за рулем одной из самых дорогих машин в мире Porsche Tayca. Его цена составляет около $100 000.

Также журналисты выяснили, что замглавы ОП проживает в особняке, площадью 1200 квадратных метров с собственным выходом к водоему.

Что говорит Кирилл Тимошенко?

Политик утверждает, что брал автомобиль несколько раз для личных нужд у законного владельца — бизнесмена Вемира Давитяна. По его словам, он ездил на машине 3-4 раза и вернул законному владельцу несколько назад. Однако фотографии журналистов указывают, что таких случаев было как минимум вдвое больше.

Также Тимошенко заявил "Украинской правде", что был вынужден переселится в новый особняк, потому что его собственное жилье находится в гипотетической зоне поражения российскими ракетами.

Напомним, 27 октября Фокус писал о расследовании журналистов из Bihus Info, которые выяснили, что Кирилл Тимошенко использует гуманитарный автомобиль Chevrolet Tahoe в личных целях. Внедорожник был предназначен для эвакуации людей из зоны боевых действий.

31 октября советник главы ОП отказался от Chevrolet Tahoe. Тимошенко пообещал передать Chevrolet Tahoe в один из прифронтовых регионов для использования в гуманитарных целях.