Найкраще автобусом: у Києві розповіли, що буде з метро після обстрілу РФ

За словами чиновників, станції метро виконуватимуть функцію укриттів до кінця дня. Тому мешканцям рекомендують користуватися автобусами, що дублюють маршрути метрополітену та трамваїв.

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У Києві до кінця дня припинено рух поїздів метрополітену через аварійні відключення електрики, спровоковані масованою атакою ЗС РФ по українській інфраструктурі. Про це попереджають у пресслужбі Київської державної міської ради.

За даними адміністрації, обстріл призвів до пошкодження енергетичних об'єктів. У КМДА заявили, що 16 грудня підземні станції будуть використовуватися лише як укриття.

"Для пересування містом просимо скористатися наземним громадським транспортом", — ідеться на сайті відомства.

Зазначається, що столичні автобуси курсують згідно зі встановленим графіком. На тролейбусних маршрутах також тимчасово запущено автобуси. Приватним перевізникам доручено випустити якнайбільше транспортних засобів для роботи в режимі маршрутного таксі.

"Завтра в столиці також додатково запустять автобуси, які дублюватимуть трамвайні маршрути. Крім того, місто організує рух автобусів, які частково дублюватимуть схеми маршрутів метрополітену", — додали в КМДА.

У КМДА також надали список автобусних маршрутів. Крім того, на сторінці "Укрзалізниці" йдеться про те, що, незважаючи на перебої в енергосистемі, у Києві курсують міські електрички.

[ + – ] Графік руху кільцевої електрички

[ + – ] Графік руху кільцевої електрички

Нагадаємо, що вранці 16 грудня Російська Федерація випустила по Києву близько 40 ракет. У КМДА заявили, що це одна з наймасштабніших атак на столицю з початку повномасштабного вторгнення.

Фокус також повідомляв, що через масовану ракетну атаку ЗС РФ в Україні оголошено надзвичайну ситуацію. В "Укренерго" повідомляють, що внаслідок обстрілу українська об'єднана енергетична система втратила понад 50% споживання.

Ще ми писали про те, що основною ціллю нової атаки Росії стали магістральні мережі й об'єкти генерації. За даними "Укренерго", найбільше постраждали північні, південні, центральні та східні регіони країни.