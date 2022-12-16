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Україна Масований обстріл України 16 грудня

Найкраще автобусом: у Києві розповіли, що буде з метро після обстрілу РФ

Київ, метро, метрополітен, графік, громадський транспорт, обстріл, ракетна атака, КМДА
Фото: Вечерний Киев | Київський метрополітен

За словами чиновників, станції метро виконуватимуть функцію укриттів до кінця дня. Тому мешканцям рекомендують користуватися автобусами, що дублюють маршрути метрополітену та трамваїв.

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У Києві до кінця дня припинено рух поїздів метрополітену через аварійні відключення електрики, спровоковані масованою атакою ЗС РФ по українській інфраструктурі. Про це попереджають у пресслужбі Київської державної міської ради.

За даними адміністрації, обстріл призвів до пошкодження енергетичних об'єктів. У КМДА заявили, що 16 грудня підземні станції будуть використовуватися лише як укриття.

"Для пересування містом просимо скористатися наземним громадським транспортом", — ідеться на сайті відомства.

Зазначається, що столичні автобуси курсують згідно зі встановленим графіком. На тролейбусних маршрутах також тимчасово запущено автобуси. Приватним перевізникам доручено випустити якнайбільше транспортних засобів для роботи в режимі маршрутного таксі.

"Завтра в столиці також додатково запустять автобуси, які дублюватимуть трамвайні маршрути. Крім того, місто організує рух автобусів, які частково дублюватимуть схеми маршрутів метрополітену", — додали в КМДА.

У КМДА також надали список автобусних маршрутів. Крім того, на сторінці "Укрзалізниці" йдеться про те, що, незважаючи на перебої в енергосистемі, у Києві курсують міські електрички.

Київ, електричка, графік, електротранспорт, громадський транспорт Fullscreen
Графік руху кільцевої електрички
Київ, електричка, графік, електротранспорт, громадський транспорт Fullscreen
Графік руху кільцевої електрички

Нагадаємо, що вранці 16 грудня Російська Федерація випустила по Києву близько 40 ракет. У КМДА заявили, що це одна з наймасштабніших атак на столицю з початку повномасштабного вторгнення.

Фокус також повідомляв, що через масовану ракетну атаку ЗС РФ в Україні оголошено надзвичайну ситуацію. В "Укренерго" повідомляють, що внаслідок обстрілу українська об'єднана енергетична система втратила понад 50% споживання.

Ще ми писали про те, що основною ціллю нової атаки Росії стали магістральні мережі й об'єкти генерації. За даними "Укренерго", найбільше постраждали північні, південні, центральні та східні регіони країни.