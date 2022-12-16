Лучше автобусом: в Киеве рассказали, что будет с метро после обстрела РФ
По словам чиновников, станции метро будут выполнять функцию укрытий до конца дня. Поэтому жителям рекомендуют пользоваться автобусами, дублирующими маршруты метрополитена и трамваев.
В Киеве до конца дня прекращено движение поездов метрополитена из-за аварийных отключений электричества, спровоцированных массированной атакой ВС РФ по украинской инфраструктуре. Об этом предупреждают в пресс-службе Киевского государственного городского совета.
По данным администрации, обстрел привел к повреждению энергетических объектов. В КГГА заявили, что 16 декабря подземные станции будут использоваться только в качестве убежищ.
"Для передвижения по городу просим воспользоваться наземным общественным транспортом", — говорится на сайте ведомства.
Отмечается, что столичные автобусы курсируют согласно установленному графику. На троллейбусных маршрутах также временно запущены автобусы. Частным перевозчикам поручено выпустить как можно больше транспортных средств для работы в режиме маршрутного такси.
"Завтра в столице также дополнительно запустят автобусы, которые будут дублировать трамвайные маршруты. Кроме того, город организует движение автобусов, которые будут частично дублировать схемы маршрутов метрополитена", — добавили в КГГА.
В КГГА также предоставили список автобусных маршрутов. Кроме того, на странице "Укрзализныци" говорится, что несмотря на перебои в энергосистеме, в Киеве курсируют городские электрички.
Напомним, что утром 16 декабря Российская Федерация выпустила по Киеву около 40 ракет. В КГГА заявили, что это одна из самых масштабных атак на столицу с начала полномасштабного вторжения.
Фокус также сообщал, что из-за массированной ракетной атаки ВС РФ в Украине объявлена чрезвычайная ситуация. В "Укрэнерго" сообщают, что в результате обстрела украинская объединенная энергетическая система потеряла более 50% потребления.
Еще мы писали о том, что основной целью новой атаки России стали магистральные сети и объекты генерации. По данным "Укрэнерго", больше всего пострадали северные, южные, центральные и восточные регионы страны.