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Украина Массированный обстрел Украины 16 декабря

Лучше автобусом: в Киеве рассказали, что будет с метро после обстрела РФ

Киев, метро, метрополитен, график, общественный транспорт, обстрел, ракетная атака, КГГА
Фото: Вечерний Киев | Киевский метрополитен

По словам чиновников, станции метро будут выполнять функцию укрытий до конца дня. Поэтому жителям рекомендуют пользоваться автобусами, дублирующими маршруты метрополитена и трамваев.

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В Киеве до конца дня прекращено движение поездов метрополитена из-за аварийных отключений электричества, спровоцированных массированной атакой ВС РФ по украинской инфраструктуре. Об этом предупреждают в пресс-службе Киевского государственного городского совета.

По данным администрации, обстрел привел к повреждению энергетических объектов. В КГГА заявили, что 16 декабря подземные станции будут использоваться только в качестве убежищ.

"Для передвижения по городу просим воспользоваться наземным общественным транспортом", — говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что столичные автобусы курсируют согласно установленному графику. На троллейбусных маршрутах также временно запущены автобусы. Частным перевозчикам поручено выпустить как можно больше транспортных средств для работы в режиме маршрутного такси.

"Завтра в столице также дополнительно запустят автобусы, которые будут дублировать трамвайные маршруты. Кроме того, город организует движение автобусов, которые будут частично дублировать схемы маршрутов метрополитена", — добавили в КГГА.

В КГГА также предоставили список автобусных маршрутов. Кроме того, на странице "Укрзализныци" говорится, что несмотря на перебои в энергосистеме, в Киеве курсируют городские электрички.

Киев, электричка, график, электротранспорт, общественный транспорт Fullscreen
График движения кольцевой электрички
Киев, электричка, график, электротранспорт, общественный транспорт Fullscreen
График движения кольцевой электрички

Напомним, что утром 16 декабря Российская Федерация выпустила по Киеву около 40 ракет. В КГГА заявили, что это одна из самых масштабных атак на столицу с начала полномасштабного вторжения.

Фокус также сообщал, что из-за массированной ракетной атаки ВС РФ в Украине объявлена чрезвычайная ситуация. В "Укрэнерго" сообщают, что в результате обстрела украинская объединенная энергетическая система потеряла более 50% потребления.

Еще мы писали о том, что основной целью новой атаки России стали магистральные сети и объекты генерации. По данным "Укрэнерго", больше всего пострадали северные, южные, центральные и восточные регионы страны.