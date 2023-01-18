Отримав паспорт "ЛНР": знайдено бізнесмена, що пропонував $5 млн голові ФДМ України, — "Схеми" (відео)

За даними журналістів, підозрюваний у справі про корупцію Віталій Колесніков зайнявся бізнесом на окупованих територіях.

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Підприємець Віталій Колесников, який розшукується в Україні, затриманий у 2020 році під час передачі частини хабара голові Фонду держмайна Дмитру Сенніченку, отримав "громадянство" так званої "ЛНР" і створив на окупованій території Донецької області та дев'ять підприємств, повідомляє проект "Схеми".

У публікації зазначили, що Колесникова вдалося вирахувати після того, як у Москві визнали захоплені населені пункти Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей частиною Російської Федерації.

У зв'язку з цим дані колаборантів, що ховаються на тимчасово окупованих територіях України, з'явилися у відкритому доступі на сайті Федеральної податкової служби.

Хабар голові Фонду держмайна України

За даними журналістів, у 2020 році голові Фонду держмайна Дмитру Сенніченку було запропоновано хабар у розмірі 5 мільйонів доларів за призначення певної людини на керівну посаду державного підприємства "Одеський припортовий завод".

Діалог із підприємцем на ім'я Віталій був записаний на приховану камеру самим Дмитром Сенніченком. Йшлося про передачу авансу у розмірі 100 тисяч доларів у момент підписання договору.

Через два дні правоохоронці повідомили про затримання трьох осіб під час спроби передати частину суми – 50 тисяч доларів. У джерелі наголошують, що повне ім'я згаданого корупціонера – Віталій Володимирович Колесников.

Попри те, що після арешту Колесніков мав понести відповідальність відповідно до Кримінального кодексу України, бізнесмену вдалося втекти на територію Росії.

[ + – ] Затримання Колесникова

Як Колесникову вдалося втекти

"Схеми" вказують на те, що після арешту підприємець утримувався у Київському слідчому ізоляторі. Пізніше мати підозрюваного внесла за нього заставу 4 мільйони 200 тисяч гривень, внаслідок чого 2 липня 2020 року він вийшов на волю.

Спочатку Віталій Колесніков носив електронний браслет, який використовується для контролю з боку правоохоронних органів. Однак 30 вересня колегія суддів скасувала цей обов'язок.

"До 30 листопада запобіжний захід Колесникову не продовжили через його ігнорування засідань. Тому після цієї дати він без проблем забрав свій закордонний паспорт і, як заявив адвокат, поїхав до Росії", — йдеться у публікації.

[ + – ] Віталій Колесников перебуває у розшуку МВС України

Віталій Колесников на тимчасово окупованих територіях України

Журналістам вдалося з'ясувати, що після втечі бізнесмена з України в реєстрі російської податкової з'явилася компанія "Зовнішторгенергокомун" (ВТЕК), яка була записана на ім'я Віталія Володимировича Колесникова.

"Схеми" встановили, що йдеться про ту саму людину, яку звинувачують у хабарі голові ФДМ. Про це говорить збіг дати народження, а також паспортні дані його сина Вадима, який обіймає посаду генерального директора ВТЕК.

Після повномасштабного вторгнення військ РФ на територію України у лютому минулого року Віталій Колесніков розширив свою діяльність на окупованих територіях. Так, у жовтні-листопаді 2022 року в непідконтрольній Україні Донецької області московська ВТЕК відкрила 9 підприємств.

Також повідомляється, що бізнесмен став власником "паспорта" так званої "ЛНР".

[ + – ] Розслідування проекту "Схеми"

"Віталій Колесніков перебуває у розшуку МВС України за підозрою у хабарництві. Тепер, можливо, до цього звинувачення додасться ще кілька. А можливо – і міжнародні санкції", — підсумували журналісти "Схем".

Нагадаємо, що 17 лютого 2022 року народні депутати України проголосували за звільнення голови Фонду державного майна Дмитра Сенніченка. Це рішення було підтримано 318 голосами.

Ще Фокус писав про те, що голова Одеської ОВ Максим Марченко звільнив свого заступника Олега Муратова, який був затриманий за пропозицію "посприяти" одному зі своїх колег, щоб уникнути відповідальності за розкрадання державних коштів.